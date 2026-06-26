Un bloque de uranio fue hallado en una planta de reciclaje de Río Cuarto, en Córdoba, lo que motivó un importante operativo de seguridad y la activación de los protocolos previstos para este tipo de situaciones. El elemento fue detectado por trabajadores de la planta Circularity, ubicada en cercanías de Villa Dalcar, mientras descargaban un camión con materiales destinados al reciclaje. Tras el hallazgo, ocho empleados que habían manipulado el bloque fueron aislados y sometidos a controles, ya que estuvieron expuestos al material radiactivo.

De acuerdo con la información difundida por medios locales, los trabajadores advirtieron que el objeto tenía características inusuales y dieron aviso inmediato a los Bomberos Voluntarios, que acudieron al lugar y, tras evaluar la situación, convocaron a personal especializado en actividad nuclear.

Como parte del protocolo preventivo, las autoridades acordonaron un perímetro de 50 metros alrededor del sector, mientras la fiscalía interviniente ordenó evacuar a vecinos cercanos y mantener aislados a los empleados que habían tenido contacto con el bloque. Posteriormente, un operador del Departamento Unidades de Alto Riesgo (DUAR) realizó mediciones sobre los trabajadores y sobre la ropa utilizada durante la manipulación del elemento. Los controles se efectuaron mediante un detector Geiger perteneciente a la Universidad Nacional de Río Cuarto, cuyos resultados arrojaron niveles bajos de radiación, sin registrar parámetros considerados peligrosos para la salud.

En el operativo participaron la Policía de Córdoba, Policía Federal Argentina, Bomberos Voluntarios, Defensa Civil, el DUAR, la Secretaría de Prevención y Convivencia Ciudadana, la Guardia Local y personal de Tránsito Municipal, entre otros organismos.

Finalmente, especialistas de la Central Nuclear Embalse fueron convocados para retirar el bloque de uranio y realizar su disposición final, mientras continúa la investigación para determinar cómo el material radiactivo llegó mezclado entre residuos destinados al reciclaje.