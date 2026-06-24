La OEA ratificó por unanimidad su apoyo a la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas

La Organización de los Estados Americanos (OEA) volvió a expresar su respaldo a la posición argentina sobre la soberanía de las Islas Malvinas al aprobar por aclamación una declaración que insta al Reino Unido a reanudar las negociaciones bilaterales para alcanzar una solución pacífica al histórico diferendo.

La resolución fue adoptada durante la Asamblea General del organismo continental y representa un nuevo respaldo político y diplomático para la Argentina en un tema considerado prioritario dentro de su política exterior. El texto reafirma la necesidad de que ambos países retomen el diálogo y rechaza la adopción de medidas unilaterales que alteren la situación vigente en el Atlántico Sur.

El pronunciamiento se conoció pocas horas antes de que el canciller Pablo Quirno expusiera la posición argentina en el ámbito de las Naciones Unidas, donde el Gobierno volvió a insistir en la necesidad de avanzar hacia una solución negociada de la disputa de soberanía.

La declaración también contó con el respaldo de Estados Unidos y de los restantes países miembros de la OEA. Durante el debate, distintas delegaciones remarcaron la importancia de mantener abiertas las instancias diplomáticas y reiteraron el llamado a cumplir con las resoluciones de las Naciones Unidas sobre la cuestión Malvinas.

En paralelo, Brasil volvió a manifestar su preocupación por la militarización del Atlántico Sur y por las actividades de exploración de hidrocarburos que se desarrollan en las áreas en disputa, aspectos que también fueron mencionados durante las deliberaciones del organismo.

Desde la Cancillería argentina valoraron el nuevo respaldo internacional y señalaron que la decisión reafirma el consenso regional en favor de una solución pacífica y negociada, en línea con las resoluciones aprobadas por el Comité de Descolonización de la ONU y otros organismos multilaterales.

La aprobación de esta declaración fortalece la estrategia diplomática argentina en el escenario internacional y vuelve a colocar la cuestión Malvinas en la agenda de los principales foros multilaterales, donde el país insiste en la reapertura del diálogo con el Reino Unido para resolver la disputa de soberanía.