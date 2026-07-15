Ariana Yael González, una de las testigos centrales en el juicio por el asesinato del empresario Fernando “Lechuga” Pérez Algaba, fue encontrada muerta en una vivienda de Lomas del Mirador, partido de La Matanza. La Justicia investiga las circunstancias del hecho y mantiene abiertas todas las hipótesis, entre ellas un posible suicidio, una eventual instigación o un homicidio.

La mujer, de 36 años, residía en la vivienda donde ocurrió el crimen y había mantenido una relación con Maximiliano Pilepich, uno de los tres condenados a prisión perpetua por el asesinato del empresario. Su declaración durante el juicio fue considerada una de las pruebas más relevantes para la condena de los acusados.

González fue hallada en una casa ubicada sobre la calle Brandsen al 3500. Según las primeras actuaciones, estaba colgada con una soga y, pese a la rápida intervención policial y médica, ya había fallecido cuando llegaron al lugar.

La investigación quedó en manos del fiscal Adrián Arribas, quien ordenó diversas medidas para determinar qué ocurrió. Fuentes judiciales indicaron que los primeros elementos orientan la pesquisa hacia un posible suicidio, aunque remarcaron que ninguna hipótesis fue descartada.

Durante el juicio por el crimen de Pérez Algaba, González aseguró que Pilepich era el propietario del terreno donde fue asesinado el empresario y lo describió como “un manipulador, narcisista y un enfermo”. En medio de su testimonio, pronunció una frase que luego fue retomada por la querella durante los alegatos finales: “Yo no tengo la culpa de haberme enamorado de un asesino”.

El pasado 6 de julio, un jurado popular declaró culpables por unanimidad a Maximiliano Pilepich, Nahuel Vargas y Matías Gil, quienes fueron condenados a prisión perpetua por el asesinato y descuartizamiento de Pérez Algaba. Los restos del empresario habían sido hallados dentro de valijas abandonadas en un arroyo de Ingeniero Budge, en uno de los casos policiales más conmocionantes de los últimos años.

La causa, además, continuará con un juicio ordinario contra otros cuatro imputados: Flavia Bomrad, Horacio Córdoba, Fernando Gastón Carrizo y Luis Contreras, quienes aún esperan la fijación de la fecha de inicio del proceso.