Un importante operativo policial se realizó en la mañana de este miércoles en el centro de San Martín de los Andes, tras el hallazgo de un hombre sin vida en el interior de una camioneta utilitaria estacionada sobre calle Rohde al 650, frente a un supermercado.

El alerta surgió a partir del llamado de un vecino que advirtió un fuerte olor proveniente del vehículo. También informó que la camioneta llevaba al menos dos días estacionada en el mismo lugar sin que registrara movimientos.

Al llegar al sitio, efectivos de la Policía del Neuquén confirmaron que el hombre había fallecido. Hasta el momento, las autoridades no difundieron oficialmente su identidad.

La víctima sería un hombre mayor oriundo de Esquel

Las primeras averiguaciones indican que se trataría de un hombre de más de 70 años y que, de manera preliminar, sería oriundo de Esquel, en la provincia de Chubut. Sin embargo, ese dato aún deberá ser confirmado una vez que finalice el proceso de identificación formal.

En el lugar trabajó personal de Criminalística junto a otras áreas de la fuerza para relevar la escena y reunir elementos que permitan determinar qué ocurrió.

Las pericias buscan establecer la causa de la muerte

Las primeras hipótesis apuntan a que el fallecimiento podría haber sido por causas naturales, posiblemente a raíz de un problema cardíaco. No obstante, esa posibilidad deberá ser corroborada por las actuaciones judiciales y los estudios forenses correspondientes.

Dentro de la camioneta también se encontraba un perro, que permanecía junto al hombre. Tras la intervención policial, el animal fue retirado del vehículo y quedó bajo el cuidado de la Municipalidad de San Martín de los Andes.

Durante varias horas, el operativo se mantuvo en el lugar mientras los peritos realizaban las tareas de rigor. En paralelo, las autoridades avanzaban con la identificación de la víctima y la notificación a sus familiares.