Detectaron que un joven que fue asistido en el hospital Pedro Moguillansky por una herida de bala tenía un pedido de captura de la provincia de Neuquén vinculado a una causa por tentativa de homicidio agravada.

Este miércoles en una audiencia en el Foro Penal de Cipolletti la Fiscalía tramitó la extradición solicitada por la vecina provincia.

La detención ocurrió luego de que el hombre ingresara al hospital Pedro Moguillansky el pasado 13 de julio para ser atendido por un disparo en la pierna. Pese a que brindó datos falsos a las autoridades, el personal de la Comisaría 45 del barrio Anai Mapu pudo identificarlo en un trabajo conjunto con la Brigada de Investigaciones, constatando que el sospechoso tenía un pedido de captura vigente y una declaración de rebeldía emitida por la justicia de la provincia vecina.

Cómo fue el ataque, su fuga y la decisión final

La fiscal de feria, Eugenia Vallejos, detalló en la audiencia de extradición que el detenido está imputado por un hecho ocurrido en junio de 2025 en el barrio Gran Neuquén.

En esa ocasión, el hombre presuntamente disparó al menos diez veces contra un grupo de personas, lo que provocó heridas a tres de ellas; en la cabeza, un brazo y una pierna.

Por este caso, la justicia neuquina ya le había formulado cargos y ordenado su prisión preventiva en un domicilio, bajo el control de una tobillera electrónica. Sin embargo, las alarmas del sistema se encendieron el 8 de enero cuando el dispositivo se apagó y, tras un allanamiento en su vivienda, las autoridades confirmaron que el sospechoso se había escapado.

Durante la audiencia realizada hoy, la fiscal formalizó la solicitud de la justicia neuquina para efectivizar el traslado inmediato del imputado. El defensor oficial Horacio Briges Doyhenart no presentó objeciones y prestó su conformidad para acelerar el trámite de extradición interprovincial.

Finalmente, la jueza de Garantías Sonia Martín hizo lugar al trámite y autorizó el traslado del detenido. El procedimiento se ejecutó de forma expedita para que las autoridades policiales y judiciales de Neuquén asuman la custodia del imputado y continúen con la investigación.