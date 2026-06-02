La investigación por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, sumó este martes un nuevo episodio luego de que hablara públicamente la madre de Claudio Barrelier, el único detenido por el caso.

Durante una entrevista con la prensa, Viviana Barrelier fue consultada sobre la situación de su nieta de 11 años y confirmó que la niña ya sabe por qué su padre se encuentra detenido. “Mi nieta, ¿Cómo puede estar? Ya sabe, se los contamos”, expresó la mujer al referirse al impacto que generó el caso dentro de su familia.

La madre del acusado también manifestó su desconcierto por los hechos que se le atribuyen a su hijo. “Le diría por qué todo esto, por qué hizo esta barbaridad, esta monstruosidad. No lo voy a entender nunca”, sostuvo.

En medio de la conmoción, pidió además que se tenga en cuenta la situación que atraviesan otros integrantes de su entorno familiar. “Por favor piensen en mi mamá, no quiero que le pase nada”, señaló.

Viviana aclaró además que prácticamente no tenía relación con el entorno de la víctima. Según indicó, solo conocía a la madre de Agostina y no mantenía otros vínculos con la familia. “Estamos muy mal con esta situación, derrumbados”, agregó al describir el momento que atraviesan tras la detención de Barrelier.

Respecto de los antecedentes judiciales que tenía su hijo antes del crimen, explicó que siempre negó las acusaciones en su contra. “Me dijo que era una cama, no sé qué pensar”, afirmó. La mujer también volvió a dirigirse a los familiares de Agostina para expresar sus condolencias. “Nunca le hicimos mal a nadie. Somos totalmente solidarios, personas buenas. Le pido perdón a la familia de Agostina, sé que con esto no les devuelvo a la criatura”, manifestó. Sobre las amistades y relaciones personales de su hijo, sostuvo que desconocía gran parte de ese entorno. “De sus amistades no sé, no las conozco. No sé si eran buenas o no. No estoy con él permanentemente: tiene 34 años y su vida, yo tengo la mía”, concluyó.

Mientras tanto, la causa continúa avanzando en la Justicia cordobesa. En las últimas horas, el fiscal Raúl Garzón agravó la imputación contra Barrelier y comenzó a investigarlo por femicidio, un delito que contempla la pena de prisión perpetua en caso de una eventual condena.