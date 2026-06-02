Una nueva evidencia se sumó a la investigación por el crimen de Agostina Vega, la adolescente de 14 años hallada sin vida en un descampado de Córdoba. Se trata de una grabación de una cámara de seguridad que registró el paso de un Ford Ka negro, vehículo que habría sido utilizado para trasladar el cuerpo de la menor hasta el lugar donde posteriormente fue encontrado.

Las imágenes muestran al automóvil circulando hacia un amplio sector descampado de aproximadamente 200 hectáreas, ubicado en el barrio Ferreyra. Según la hipótesis que maneja la fiscalía, ese recorrido coincide con el trayecto realizado por Claudio Gabriel Barrelier, el único detenido hasta el momento por la causa.

El registro audiovisual fue incorporado al expediente y forma parte de las pruebas que buscan reconstruir los movimientos realizados por el acusado durante las horas posteriores a la desaparición de Agostina. De acuerdo con la investigación, el vehículo no pertenece a Barrelier. La propietaria del Ford Ka declaró ante la Justicia y explicó que el acusado le había solicitado prestado el automóvil argumentando que necesitaba realizar unos trabajos.

Ese testimonio permitió avanzar en la reconstrucción de los hechos y ubicar el rodado en momentos considerados clave para la causa.

Los investigadores también establecieron que durante la mañana del lunes, Barrelier habría cargado en el vehículo baldes de pintura de 20 litros antes de dirigirse hacia la zona donde posteriormente fue hallado el cuerpo de la adolescente.

La aparición de las imágenes refuerza una de las principales líneas de investigación que busca determinar cómo se produjo el traslado del cuerpo y cuál fue el recorrido exacto realizado por el acusado. Mientras continúan las pericias y el análisis de nuevas pruebas, la fiscalía trabaja sobre registros de cámaras, datos de telefonía celular y distintos testimonios para reconstruir minuto a minuto los movimientos de Barrelier antes y después del hallazgo.

La causa sigue avanzando con el objetivo de esclarecer completamente lo ocurrido con Agostina y determinar las responsabilidades penales que puedan surgir a partir de las evidencias reunidas.