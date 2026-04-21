A horas del vencimiento de la tregua en Medio Oriente, el presidente Javier Milei volvió a ratificar su alineamiento con Israel y aseguró que “Argentina e Israel son naciones amigas”, en el cierre de su gira oficial por ese país.

El mandatario participó este martes de la ceremonia por el 78° Día de la Independencia de Israel, realizada en el Monte Herzl, donde se convirtió en el primer jefe de Estado extranjero en encender una de las antorchas del acto central.

En su discurso, Milei reforzó su postura internacional en un contexto de alta tensión, marcado por el inminente fin de la tregua entre Estados Unidos e Irán. “En esta vida hay socios y hay amigos. Argentina e Israel no son meramente socios, son naciones amigas”, sostuvo.

Durante su intervención, también reiteró su intención de trasladar la embajada argentina a Jerusalén, una decisión que implicaría un fuerte gesto geopolítico en medio de un escenario internacional sensible.

El Presidente compartió la ceremonia junto al primer ministro Benjamin Netanyahu y, antes de su discurso, interpretó la canción Libre, de Nino Bravo, en un momento que generó repercusión en el acto.

“Me siento profundamente agradecido de poder encender una de las 12 antorchas que representan al pueblo de Israel”, expresó el mandatario, quien destacó la “unidad inquebrantable” de ese país.

Más temprano, acompañado por Karina Milei y el canciller Pablo Quirno, visitó la Iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén. Allí, al cumplirse un año de la muerte del papa Papa Francisco, envió un “abrazo a la distancia” y lo definió como “el argentino más importante de la historia”.

La agenda incluyó además actividades en el Muro de los Lamentos antes de emprender el regreso al país.