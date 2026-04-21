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Martes 21 de Abril, Neuquén, Argentina
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“memoria agradecida”

Desde Israel, Javier Milei recordó a Papa Francisco con un homenaje en el Santo Sepulcro y una carta al Episcopado

El mandatario participó de una ceremonia en el Santo Sepulcro y publicó imágenes junto al pontífice correspondientes a su visita al Vaticano en 2024.

Por Juan Quintans

Periodista. Productor, conductor y columnista cultural
Martes, 21 de abril de 2026 a las 15:36
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El presidente Javier Milei rindió homenaje al Papa Francisco al cumplirse el primer aniversario de su fallecimiento, en una jornada marcada por gestos institucionales y mensajes públicos desde el exterior. El mandatario lo definió como “el argentino más importante de la historia”.

Desde Israel, donde se encuentra de visita oficial, Milei participó de una breve ceremonia en el Santo Sepulcro y compartió imágenes junto a Jorge Bergoglio tomadas en 2024, durante su visita al Vaticano. “Abrazo a la distancia Santo Padre”, expresó en sus redes sociales.

El vínculo entre Milei y el Papa tuvo un cambio significativo tras la llegada del libertario al poder. Luego de críticas previas, el Presidente inició un proceso de acercamiento que incluyó una audiencia privada en febrero de 2024 en el Vaticano, considerada extensa para los estándares protocolares.

En paralelo, el mandatario envió una carta a la Conferencia Episcopal Argentina, dirigida a su titular, Marcelo Colombo. En el texto, destacó la figura de Bergoglio como uno de los argentinos más trascendentes por su proyección global.

En la misiva, Milei recordó el llamado que recibió del Papa tras su triunfo electoral en 2023 y valoró los encuentros mantenidos en Roma. También resaltó su compromiso con el diálogo interreligioso, la austeridad y la cercanía con los jóvenes.

El Presidente hizo referencia además a la misa conmemorativa que se realizará en la Basílica de Luján, donde participarán autoridades eclesiásticas, funcionarios nacionales y dirigentes políticos.

Finalmente, Milei expresó su deseo de que el homenaje contribuya a una “memoria agradecida” del pontificado de Francisco y pidió que la Virgen de Luján “proteja y guarde a toda la Nación Argentina”.

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