A pocas horas de una nueva movilización de Ni Una Menos, prevista para este 3 de junio frente al Congreso de la Nación, el Gobierno nacional expresó cuestionamientos hacia la convocatoria y marcó diferencias con algunas de las consignas impulsadas por las organizaciones que participan de la marcha.

Desde distintos sectores de la Casa Rosada consideran que el movimiento incorporó durante los últimos años reclamos vinculados a cuestiones económicas, sociales y políticas que exceden el objetivo inicial centrado en la lucha contra la violencia de género.

Fuentes oficiales señalaron que la convocatoria actual presenta un nivel de politización que, según su visión, modificó el perfil original de la movilización. En ese contexto, también estimaron que la participación podría ubicarse por debajo de la registrada en las primeras ediciones de la marcha.

A pesar de las críticas, desde el Gobierno remarcaron que existe coincidencia respecto de la necesidad de combatir la violencia contra las mujeres y avanzar en políticas de prevención y protección. Sin embargo, sostienen que algunas organizaciones incorporaron demandas que no forman parte de ese reclamo específico.

La movilización de este año se desarrollará en un escenario atravesado por el impacto social generado por el crimen de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, un caso que volvió a instalar el debate sobre la violencia ejercida contra mujeres y niñas en distintos ámbitos del país. Las organizaciones convocantes anticiparon que durante la jornada se expresarán reclamos vinculados a femicidios, violencia de género, derechos de las mujeres y políticas públicas de asistencia y prevención.

En tanto, desde el oficialismo sostienen que el contexto político y social actual es diferente al que existía cuando surgió el movimiento en 2015 y consideran que eso también influye en el nivel de convocatoria esperado para esta nueva edición.

Ni Una Menos nació hace once años como una respuesta social frente a los casos de violencia de género y desde entonces se convirtió en una de las expresiones públicas más masivas vinculadas a los derechos de las mujeres en Argentina.

La movilización está prevista para la tarde de este martes y se replicará en distintas ciudades del país con actividades, concentraciones y manifestaciones impulsadas por organizaciones sociales, sindicales y feministas.