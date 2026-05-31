A 11 años de la primera movilización de Ni Una Menos, las calles de Neuquén y Río Negro volverán a ser escenario de marchas y actividades para reclamar contra la violencia de género, los femicidios y los recortes en políticas públicas destinadas a la asistencia y protección de mujeres y diversidades.

Las convocatorias de este 3 de junio se realizarán bajo las consignas históricas "Ni Una Menos" y "Vivas, libres y desendeudadas nos queremos", en una jornada que también estará atravesada por el pedido de justicia y esclarecimiento del femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba.

En paralelo, el colectivo Actrices Argentinas y la organización Ni Una Menos difundieron una convocatoria nacional para participar de la movilización central frente al Congreso.

A través de un comunicado, las organizaciones expresaron su preocupación por la situación actual y cuestionaron la respuesta estatal frente a las violencias de género. "Estamos hartas, no soportamos más vivir en esta realidad", señalaron.

Los horarios y puntos de concentración en la región

Las distintas organizaciones confirmaron los lugares de encuentro para las movilizaciones previstas en Neuquén y Río Negro: