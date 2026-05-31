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EL MIÉRCOLES

A 11 años de Ni Una Menos, convocan a movilizaciones en Neuquén y Río Negro

Las organizaciones confirmaron horarios y puntos de encuentro para una nueva jornada de movilización contra la violencia de género y los femicidios.

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Por Redacción

Domingo, 31 de mayo de 2026 a las 19:16
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Las convocatorias de este 3 de junio se realizarán bajo las consignas históricas "Ni Una Menos" y "Vivas, libres y desendeudadas nos queremos".

A 11 años de la primera movilización de Ni Una Menos, las calles de Neuquén y Río Negro volverán a ser escenario de marchas y actividades para reclamar contra la violencia de género, los femicidios y los recortes en políticas públicas destinadas a la asistencia y protección de mujeres y diversidades.

Las convocatorias de este 3 de junio se realizarán bajo las consignas históricas "Ni Una Menos" y "Vivas, libres y desendeudadas nos queremos", en una jornada que también estará atravesada por el pedido de justicia y esclarecimiento del femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba.

En paralelo, el colectivo Actrices Argentinas y la organización Ni Una Menos difundieron una convocatoria nacional para participar de la movilización central frente al Congreso.

A través de un comunicado, las organizaciones expresaron su preocupación por la situación actual y cuestionaron la respuesta estatal frente a las violencias de género. "Estamos hartas, no soportamos más vivir en esta realidad", señalaron.

Los horarios y puntos de concentración en la región

Las distintas organizaciones confirmaron los lugares de encuentro para las movilizaciones previstas en Neuquén y Río Negro:

  • Neuquén: la concentración principal será a las 17:30 en el Monumento al General San Martín. Participarán también organizaciones de Cipolletti, Plottier, Centenario y Senillosa.
  • Bariloche: la convocatoria está prevista para las 18:00 en la intersección de Moreno y Beschedt. Desde allí marcharán hacia el Centro Cívico de Bariloche.
  • Cutral Co y Plaza Huincul: realizarán una movilización conjunta que partirá a las 18:00 desde la esquina de Carlos H. Rodríguez y Roca.
  • General Roca: la jornada comenzará a las 10:00 con la instalación de un banco rojo en la terminal de ómnibus de la ciudad. Por la tarde se realizará la movilización principal.
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