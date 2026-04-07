En medio de la tensión global, el Gobierno de Argentina ratificó su alineamiento con Estados Unidos a pocas horas del ultimátum lanzado por Donald Trump a Irán por el control del estrecho de Ormuz. La postura oficial fue reafirmada por el canciller Pablo Quirno durante una exposición en el Atlantic Council, donde destacó la “alianza estratégica” entre ambos países.

“Nuestra alianza estratégica con Estados Unidos se apoya en coincidencias políticas, valores y en una complementariedad económica cada vez más relevante”, sostuvo el funcionario. En esa línea, remarcó la visión compartida sobre la centralidad de la libertad, el rol del sector privado y la necesidad de fortalecer cadenas de valor seguras en el hemisferio. Según explicó, esta convergencia se traduce en acuerdos y mecanismos de cooperación en áreas clave como energía, minerales críticos e inversión, en un contexto internacional atravesado por crecientes tensiones geopolíticas.

La ratificación del vínculo con Washington se produce en paralelo a un endurecimiento de la postura argentina frente a Teherán. El gobierno de Javier Milei ya había tomado decisiones de alto impacto diplomático, como declarar organización terrorista a la Guardia Revolucionaria Islámica y expulsar al encargado de negocios de la embajada iraní.

Estas medidas forman parte de un proceso de ruptura formal de relaciones diplomáticas con Irán, en medio de la escalada del conflicto en Medio Oriente y ante posibles represalias del régimen iraní.

El escenario internacional se tensó aún más tras el ultimátum de Donald Trump, quien advirtió que su país podría lanzar un ataque masivo si Irán no accede a liberar el estratégico estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio energético global. El republicano aseguró que existe un plan para destruir infraestructura crítica del país islámico, incluyendo puentes y centrales eléctricas, en cuestión de horas. “No queremos que eso suceda, pero probablemente ocurrirá”, afirmó en un mensaje difundido en redes sociales. En ese contexto, la Argentina refuerza su posicionamiento internacional alineado con Estados Unidos e Israel, mientras crece la incertidumbre global ante una posible escalada militar en la región.