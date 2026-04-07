El Gobierno nacional confirmó que este miércoles depositará los subsidios al transporte destinados a las empresas de colectivos, en medio de reclamos del sector y una reciente reducción de frecuencias en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

Desde la Secretaría de Transporte de la Nación Argentina señalaron que el pago se realizará dentro de los plazos habituales, correspondientes al cuarto día hábil del mes, y remarcaron que se está cumpliendo con lo establecido.

La decisión llega luego de que varias empresas advirtieran sobre posibles medidas de fuerza y aplicaran recortes en los servicios, lo que generó complicaciones para los usuarios del AMBA.

Fuentes oficiales indicaron que, una vez acreditados los fondos, esperan que las compañías restablezcan las frecuencias habituales y dejen sin efecto las amenazas de paro previstas para las próximas horas.

“Estamos haciendo lo que corresponde: pagarles y reunirnos”, sostuvieron voceros del área, en referencia a las negociaciones en curso con el sector empresarial.