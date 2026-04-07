¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Martes 07 de Abril, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
EN MEDIO DE RECLAMOS

El Gobierno pagará subsidios y presiona para evitar un paro de colectivos

La transferencia se realizará en el cuarto día hábil del mes. Buscan que las empresas restablezcan las frecuencias y descarten medidas de fuerza.

 

Por Redacción Mejor Informado
Martes, 07 de abril de 2026 a las 18:11
PUBLICIDAD

El Gobierno nacional confirmó que este miércoles depositará los subsidios al transporte destinados a las empresas de colectivos, en medio de reclamos del sector y una reciente reducción de frecuencias en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

Desde la Secretaría de Transporte de la Nación Argentina señalaron que el pago se realizará dentro de los plazos habituales, correspondientes al cuarto día hábil del mes, y remarcaron que se está cumpliendo con lo establecido.

La decisión llega luego de que varias empresas advirtieran sobre posibles medidas de fuerza y aplicaran recortes en los servicios, lo que generó complicaciones para los usuarios del AMBA.

Fuentes oficiales indicaron que, una vez acreditados los fondos, esperan que las compañías restablezcan las frecuencias habituales y dejen sin efecto las amenazas de paro previstas para las próximas horas.

“Estamos haciendo lo que corresponde: pagarles y reunirnos”, sostuvieron voceros del área, en referencia a las negociaciones en curso con el sector empresarial.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD