La Justicia federal confirmó este jueves que el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) identificó los restos de otras 11 personas desaparecidas durante la última dictadura cívico militar. Los restos fueron hallados en terrenos próximos al ex Centro Clandestino de Detención de La Perla, en predios de la Guarnición Militar de La Calera, provincia de Córdoba.

Se trata del segundo grupo de identificaciones que surge de los trabajos iniciados en 2025. El primero había sido anunciado en marzo de este año, cuando se revelaron los nombres de 12 personas secuestradas y asesinadas durante esa época, cuyos restos habían sido enterrados en la zona denominada Loma del Torito. Las nuevas identidades seguirán el mismo camino: serán presentadas en una conferencia de prensa el martes 12 de mayo.

Los resultados fueron posibles gracias a la combinación de análisis antropológicos y genéticos llevados adelante por el EAAF en conjunto con el Instituto de Medicina Forense del Poder Judicial de Córdoba. El proceso está validado judicialmente por el Juzgado Federal N°3, a cargo del juez Miguel Hugo Vaca Narvaja.

Cada identificación representa el cierre -parcial, nunca completo- de una historia interrumpida hace casi cinco décadas. Para las familias, implica saber dónde estuvieron sus seres queridos y, en muchos casos, poder darles una sepultura.