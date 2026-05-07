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CENTRO CLANDESTINO DE DETENCION

Identificaron los restos de otras 11 personas desaparecidas en predios cercanos al ex centro clandestino de La Perla

El Equipo Argentino de Antropología Forense logró identificar un segundo grupo de víctimas de la última dictadura cívico militar halladas en los predios de la Guarnición Militar de La Calera, en Córdoba. Los nombres se darán a conocer el próximo martes 12 de mayo.

Por Redacción Mejor Informado
Jueves, 07 de mayo de 2026 a las 13:59
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La confirmación llegó este jueves de la mano de la Justicia federal.

La Justicia federal confirmó este jueves que el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) identificó los restos de otras 11 personas desaparecidas durante la última dictadura cívico militar. Los restos fueron hallados en terrenos próximos al ex Centro Clandestino de Detención de La Perla, en predios de la Guarnición Militar de La Calera, provincia de Córdoba.

Se trata del segundo grupo de identificaciones que surge de los trabajos iniciados en 2025. El primero había sido anunciado en marzo de este año, cuando se revelaron los nombres de 12 personas secuestradas y asesinadas durante esa época, cuyos restos habían sido enterrados en la zona denominada Loma del Torito. Las nuevas identidades seguirán el mismo camino: serán presentadas en una conferencia de prensa el martes 12 de mayo.

Los resultados fueron posibles gracias a la combinación de análisis antropológicos y genéticos llevados adelante por el EAAF en conjunto con el Instituto de Medicina Forense del Poder Judicial de Córdoba. El proceso está validado judicialmente por el Juzgado Federal N°3, a cargo del juez Miguel Hugo Vaca Narvaja.

Cada identificación representa el cierre -parcial, nunca completo- de una historia interrumpida hace casi cinco décadas. Para las familias, implica saber dónde estuvieron sus seres queridos y, en muchos casos, poder darles una sepultura.

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