Después de casi cinco décadas de búsqueda, las familias de los detenidos desaparecidos en el centro clandestino La Perla, en Córdoba, podrán finalmente despedir los restos de sus seres queridos. La confirmación se dio a conocer en una conferencia de prensa realizada en el Juzgado Federal N°3.

Entre los identificados se encuentran Mario Alberto Nívoli Gauchat, Eduardo Jorge Valverde Suárez, Óscar Omar Reyes, Ramiro Sergio Bustillo Rubio, una de las mellizas Carranza Gamberale (Adriana o Cecilia) y Raúl Oscar Ceballos Cantón. Además, el juez Miguel Hugo Vaca Narvaja informó que se suman otras cinco identidades, mientras que el nombre de una sexta persona permanece reservado por pedido de la familia.

Todas estas personas fueron secuestradas, torturadas y asesinadas durante la última dictadura militar argentina, entre 1976 y 1977, y enterradas en el predio donde hoy funciona la guarnición militar de La Calera. El hallazgo y la identificación de los restos fueron posibles gracias al trabajo conjunto del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), el Servicio de Antropología Forense del Instituto de Medicina Forense de Córdoba y el Departamento de Geología de la Universidad Nacional de Río Cuarto.

Estudiantes y militantes

Entre los identificados hay estudiantes y militantes políticos. Jorge Valverde Suárez, de Mendoza y delegado de la Federación Universitaria, fue secuestrado poco después del golpe militar en un puesto de la Fuerza Aérea. Raúl Oscar Ceballos Cantón, estudiante de Ingeniería y trabajador de FIAT, militante de Montoneros, fue capturado en su domicilio de barrio Altamira.

Óscar Reyes, padre de cinco hijos y militante del Partido Comunista, fue secuestrado en la vía pública el 18 de octubre de 1977, el mismo día que Ramiro Bustillo, de 27 años y del mismo partido, fue detenido bajo órdenes del comandante Luciano Benjamín Menéndez. Mario Alberto Nívoli, oriundo de Ucacha, fue secuestrado el 14 de febrero de 1977; su hija contó que la confirmación llegó 49 años después, cuando su abogado informó a la familia sobre el hallazgo.

Otros identificados incluyen a José Nicolás Brizuela, abogado y obrero de Dean Funes, secuestrado en su casa el 25 de octubre de 1977, y Alejandro Jorge Monjeau, estudiante de arquitectura, detenido a los 21 años el 14 de marzo de 1977. También se identificó a Carlos Alberto D’Ambra, profesor de educación física; a las mellizas Adriana y Cecilia Carranza; a Elsa Mónica O’Kelly Pardo, estudiante de arquitectura; y a Sergio Julio Tissera, trabajador aeronáutico y padre de dos hijos.

¿Dónde se produjo el hallazgo?

El hallazgo se produjo en el sector conocido como Loma del Torito, dentro del predio de La Perla, donde se localizaron fragmentos óseos como fémures y partes de cráneos. La evidencia fue confirmada por la Justicia Federal el 26 de septiembre del año pasado, marcando el primer indicio tangible en casi 50 años.

Para localizar los restos, el EAAF combinó testimonios, imágenes satelitales, tecnología LiDAR y fotografías aéreas históricas.

El testimonio de las familias

Durante la conferencia, familiares expresaron emoción y alivio. El hijo de José Nicolás Brizuela recordó: “Cuando era chico iba a la plaza San Martín a dar vueltas con las pancartas. Ahora es como decir ‘volvió mi papá’. No tengo que ir más con una pancarta; sé que ya está con nosotros”.

La hija de Raúl Oscar Ceballos Cantón calificó la confirmación de ADN como una “semilla de esperanza” para dar identidad y un lugar digno a su padre: “No como alguien que no existe. Sí está, sí estuvo presente”. Por su parte, el hijo de Jorge Valverde Suárez sostuvo: “No quiero que se cierren las heridas. Quiero que esa sangre se vea y que las generaciones futuras la conozcan. Agradezco a los antropólogos forenses y al juzgado, pero también le pido al Estado que continúe aportando los recursos necesarios”.

La Perla fue uno de los centros clandestinos de detención más grandes durante la dictadura, donde se estima que estuvieron cautivas entre 2.200 y 2.500 personas. Este avance en la identificación de restos representa un paso fundamental en la búsqueda de justicia y memoria para las víctimas y sus familias.

Personas cuyos restos fueron identificados: