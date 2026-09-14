La Iglesia argentina saludó a León XIV por su cumpleaños y espera su visita

La Iglesia argentina saludó al papa León XIV por su cumpleaños número 71 y aprovechó el mensaje para anticipar la visita que el Pontífice realizará al país en noviembre. “Se acerca el momento de recibirlo en nuestra tierra”, expresó la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), que aseguró: “Argentina lo espera con los brazos abiertos”.

La carta fue firmada por Marcelo Colombo, arzobispo de Mendoza y presidente de la CEA; Ángel Rossi, arzobispo de Córdoba y vicepresidente primero; César Daniel Fernández, obispo de Jujuy y vicepresidente segundo; y Raúl Pizarro, obispo auxiliar de San Isidro y secretario general. Los obispos le agradecieron al Papa por su vida y le aseguraron que rezan por su misión al frente de la Iglesia junto con los fieles argentinos.

“Este año nuestro saludo tiene además una alegría muy especial porque se acerca el momento de recibirlo en nuestra tierra”, señala el mensaje. En ese sentido, la CEA destacó que espera la visita “con esperanza” y que se prepara para vivir esos días como un encuentro de fe para todo el pueblo argentino.

La llegada de León XIV está prevista entre el 8 y el 11 de noviembre y será el primer viaje de un Papa a la Argentina desde la visita de Juan Pablo II en 1987. El cronograma contempla actividades en Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján, aunque algunos detalles de la agenda todavía dependen de la aprobación definitiva de la Santa Sede.

El domingo 8, el Pontífice llegaría por la tarde y tendría como primeras actividades una ofrenda floral ante el monumento a José de San Martín y un encuentro con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada. Luego está previsto un encuentro con autoridades, diplomáticos y representantes de la sociedad civil en el Palacio Libertad, antes de su alojamiento en la Nunciatura Apostólica.

Uno de los momentos centrales será el lunes 9, con una visita al Pequeño Cottolengo Argentino Don Orione, en Claypole, y posteriormente una misa en el Monumento a los Españoles, en Palermo. También se prevén un encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina, una actividad ecuménica e interreligiosa y una celebración de vísperas en la Catedral Metropolitana.

El martes 10, León XIV viajará a Córdoba, donde realizará un recorrido en papamóvil y celebrará una misa en la zona de la Escuela de Aviación Militar. La jornada también contempla una visita al Arzobispado y a la Catedral cordobesa, además de un encuentro con religiosos, sacerdotes y seminaristas. Por la tarde regresará a Buenos Aires para participar de una vigilia con jóvenes.

La visita terminará el miércoles 11 con una misa en Luján, antes de la partida del Papa hacia Perú desde Ezeiza. La organización ya incluye un importante despliegue de seguridad: el Gobierno nacional creó tres Comandos Unificados Federales para coordinar el operativo en la Ciudad de Buenos Aires, Luján, Claypole y Córdoba, con participación de las fuerzas federales y articulación con la seguridad de la Santa Sede.

Mientras avanzan los preparativos, la Iglesia argentina puso el acento en el carácter especial del encuentro que se aproxima. A menos de dos meses de la llegada de León XIV, la carta por su cumpleaños sirvió también como una nueva señal de expectativa por el regreso de un Papa a la Argentina y por la posibilidad de que el Pontífice se encuentre con miles de fieles durante su estadía.