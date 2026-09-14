Milei presentó el Presupuesto 2027 y el proyecto para reforzar el reclamo por Malvinas

El presidente Javier Milei presentó este lunes ante sus ministros los lineamientos del Presupuesto 2027 y el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que el Gobierno enviará al Congreso en una semana clave para su agenda legislativa. Durante la reunión de Gabinete, el mandatario pidió a sus funcionarios defender ambas iniciativas y sostener el rumbo económico.

El encuentro se realizó en la Casa Rosada entre las 10 y las 11.30 y contó con la participación de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; y los ministros Sandra Pettovello, Pablo Quirno, Mario Lugones, Luis Caputo y Juan Bautista Mahiques. También estuvieron Patricia Bullrich, Martín Menem y Santiago Caputo.

En materia económica, el proyecto de Presupuesto 2027 tendrá como uno de sus principales ejes el equilibrio fiscal. La iniciativa también contempla un marco fiscal de mediano plazo, una declaración de riesgos fiscales y escenarios adversos, además de una proyección de desaceleración de la inflación y una mejora de la actividad y las exportaciones.

El Gobierno también prevé avanzar con una reducción de la carga impositiva y proyecta una mejora en indicadores como empleo, pobreza e indigencia. La negociación con los gobernadores será uno de los puntos centrales del debate, especialmente por las obras públicas y los recursos destinados a las provincias.

El segundo proyecto está vinculado directamente con la nueva estrategia oficial sobre Malvinas. La iniciativa busca modificar el régimen vigente para endurecer las sanciones contra empresas que desarrollen actividades económicas sin autorización argentina en las islas y en otros espacios cuya soberanía se encuentra en disputa.

El alcance del proyecto no quedaría limitado a la explotación de hidrocarburos. El Gobierno pretende ampliar el régimen a otras actividades productivas y económicas, en una medida que apunta especialmente contra emprendimientos vinculados con la explotación de recursos naturales en el Atlántico Sur, como el proyecto petrolero Sea Lion.

La iniciativa también incorpora la Base Naval Integrada en Tierra del Fuego, que el Gobierno plantea como parte del fortalecimiento de la presencia argentina en el Atlántico Sur y de la capacidad logística hacia la Antártida. El proyecto de infraestructura demandaría una inversión estimada de entre US$400 y US$500 millones, según información difundida por el Gobierno.

Durante la reunión, el canciller Pablo Quirno informó sobre las denuncias penales y las notificaciones realizadas a empresas vinculadas con actividades en las Islas. Milei, en tanto, ratificó la continuidad de la estrategia oficial y destacó la importancia del Atlántico Sur como una zona estratégica para el comercio internacional.

Los dos proyectos llegan al Congreso después de una semana en la que el oficialismo sufrió reveses parlamentarios en Diputados y no logró reunir los votos necesarios en el Senado para avanzar con otros temas. Ahora, el Gobierno buscará recuperar la iniciativa legislativa y negociar con gobernadores y bloques aliados.

En paralelo, el Senado retomará este martes el debate de la reforma electoral, cuyo principal punto de conflicto continúa siendo la eliminación o suspensión de las PASO. El oficialismo todavía no cuenta con los 37 votos necesarios para aprobar esa modificación en la Cámara alta.