Un colectivo de la línea 219 se incendió este viernes en la localidad de Berazategui, en el sur del conurbano bonaerense, y quedó completamente destruido por las llamas. Los 25 pasajeros que viajaban a bordo, entre ellos varios niños y un bebé de pocos meses, lograron descender antes de que el fuego se propagara por toda la unidad.

Cómo empezó el voraz incendio que consumió un colectivo en Berazategui

El siniestro ocurrió en la intersección de la avenida Mitre y la calle 27. Según informaron fuentes policiales a la agencia Noticias Argentinas, el conductor advirtió el inicio del incendio, detuvo la marcha y colaboró para evacuar a todas las personas que se encontraban en el colectivo.

Una vez que los pasajeros estuvieron fuera de peligro, el chofer intentó combatir las llamas con el matafuegos reglamentario, pero no logró contener el avance del fuego.

El incendio destruyó el colectivo y afectó a casas y locales lindantes

En pocos minutos, las llamas envolvieron gran parte del vehículo y generaron una columna de humo visible desde distintos sectores de la zona sur del Gran Buenos Aires. Ante la magnitud del siniestro, acudieron dotaciones de Bomberos Voluntarios de Berazategui y Hudson, que trabajaron para extinguir el fuego y evitar que se extendiera a las propiedades cercanas.

El incendio también provocó daños en el entorno. El frente de una vivienda ubicada en las inmediaciones resultó afectado, mientras que un comercio de artículos para el hogar sufrió la rotura de vidrieras por el calor. Además, el humo y las altas temperaturas dañaron muebles y electrodomésticos que estaban en exhibición.

La infraestructura urbana también sufrió consecuencias. Entre los elementos afectados se encuentran cables del tendido eléctrico y de telefonía, además de un semáforo ubicado en la esquina donde se produjo el hecho.

Operativo policial e investigación para determinar las causas

Mientras los bomberos trabajaban en la extinción y el enfriamiento de la unidad, personal policial y agentes municipales implementaron un operativo preventivo para ordenar el tránsito y mantener resguardada la zona.

La circulación permaneció parcialmente restringida durante varias horas, debido a las tareas de emergencia y a los trabajos necesarios para retirar los restos del colectivo incendiado.

Las causas que originaron el fuego eran materia de investigación. Los primeros peritajes buscarán establecer si el incendio estuvo relacionado con una posible falla mecánica o eléctrica en la unidad.

Aunque el colectivo quedó completamente destruido y el fuego provocó daños materiales en las propiedades y los servicios cercanos, no se reportaron víctimas ni heridos de gravedad. La evacuación inmediata de los pasajeros fue determinante.