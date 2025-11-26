La Policía Bonaerense lanzó un pedido urgente de colaboración para encontrar a Ada Elizabeth Ramírez, una adolescente de 16 años cuyo paradero se desconoce desde el 28 de octubre, fecha en la que dejó de asistir a la Escuela Secundaria N°56 de Berazategui.

Ada, hija de Carmen Ramírez, es argentina, estudiante y reside en calle 453 N°1689, según informó la Comisaría Tercera a la agencia Noticias Argentinas.

El parte policial detalla que la joven posee contextura robusta, mide entre 1,60 y 1,70 metros, tiene tez blanca, ojos marrones y cabello oscuro a la altura de los hombros. No se sabe qué vestimenta llevaba al momento de ausentarse y no tenía teléfono celular. Tampoco se pudo confirmar si llevaba consigo DNI o tarjeta SUBE.

La investigación está a cargo de la UFIJ N°3 del Departamento Judicial Quilmes, mientras que la Policía reiteró la solicitud de paradero el 14 de noviembre, acompañada de una fotografía reciente para facilitar su identificación.

Las autoridades solicitan que cualquier información sea comunicada a la Comisaría Tercera de Berazategui