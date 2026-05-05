La Justicia de Berazategui procesó a Yésica Cuevas, la mujer que a comienzos de 2024 aseguró estar embarazada de trillizos, desapareció durante más de 10 días y luego denunció haber sido secuestrada y golpeada. La investigación determinó que no existió embarazo alguno, por lo que fue imputada por el delito de falsa denuncia. La medida fue dispuesta por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°2, que además avanzó con el pedido de elevación a juicio.

Cuevas fue notificada de su situación procesal, se presentó de manera voluntaria en la fiscalía y se negó a declarar. Ahora, su defensa cuenta con 13 días para oponerse; de lo contrario, la causa será enviada a debate oral en un juzgado correccional. Mientras tanto, permanece en libertad.

Qué versión había dado Cuevas

El episodio inició el 29 de enero de 2024, cuando Cuevas salió de su casa —supuestamente rumbo a una cesárea programada— y no regresó. Su familia denunció la desaparición y se desplegó un operativo de búsqueda. Sin embargo, la investigación empezó a mostrar inconsistencias cuando el hospital indicó que no había turnos registrados ni constancia de embarazo. Además, un médico declaró que la mujer le había solicitado un certificado falso meses antes. Tras 11 días sin contacto, fue encontrada el 9 de febrero en la casa de una expareja, a pocas cuadras de su domicilio.

En su relato inicial, Cuevas acusó a su entonces pareja, Javier Balmaceda, de haberla secuestrado, golpeado y obligado a parir a los supuestos trillizos- Pero las pruebas reunidas en la causa desmintieron esa versión. Las pericias ginecológicas realizadas el 15 de febrero fueron concluyentes: no había rastros de embarazo ni de parto reciente. A partir de esos elementos, la fiscalía sostuvo que todo el episodio fue una simulación y avanzó con la imputación. El expediente quedó caratulado como falsa denuncia. En caso de avanzar a juicio, el proceso se desarrollará en el fuero correccional.

Con el procesamiento ya dictado, la causa entra en una etapa decisiva, en la que se definirá si Cuevas deberá enfrentar un juicio oral por los hechos que mantuvieron en vilo a la comunidad durante varios días.