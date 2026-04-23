Dos aviones —uno de Aerolíneas Argentinas y otro de LATAM Airlines— chocaron en tierra en el aeropuerto de Santiago de Chile, en un incidente que obligó a suspender momentáneamente operaciones y reprogramar vuelos. El hecho ocurrió en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez, mientras ambas aeronaves realizaban maniobras en pista.

Según las primeras reconstrucciones, un Airbus A321 de Latam —que se preparaba para volar a São Paulo— impactó con una de sus alas la parte trasera de un Boeing 737 de Aerolíneas Argentinas, que se encontraba detenido y listo para despegar rumbo a Aeroparque. El golpe provocó daños en la barra estabilizadora del avión argentino, que quedó fuera de servicio tras el incidente. Tras el impacto, se activaron los protocolos de seguridad y todos los pasajeros fueron desembarcados sin que se registraran heridos.

Desde Aerolíneas Argentinas informaron que la mayoría de los viajeros fue reubicada en otros vuelos durante la madrugada, mientras que el resto partió en servicios programados para la mañana siguiente. Desde Latam señalaron que el incidente ocurrió durante el traslado de su aeronave dentro del aeropuerto y que ya se encuentran colaborando con las autoridades para esclarecer lo sucedido. Ambas compañías coincidieron en que los daños fueron menores y que en ningún momento estuvo en riesgo la seguridad de pasajeros y tripulación.

La Dirección General de Aeronáutica Civil de Chile confirmó que iniciará una investigación para determinar responsabilidades y las causas del choque.