Incidentes en la Marcha Federal Universitaria: gases lacrimógenos, piedras y camiones hidrantes frente al Congreso

La quinta Marcha Federal Universitaria registró momentos de tensión este jueves frente al Congreso de la Nación, donde se produjeron enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad minutos antes del acto central convocado en defensa de la educación pública y el financiamiento de las universidades.

Durante los incidentes, los efectivos utilizaron gases lacrimógenos y camiones hidrantes para contener a los manifestantes, mientras que desde algunos sectores de la movilización fueron arrojadas piedras contra la Policía.

Los episodios ocurrieron en inmediaciones de la Plaza del Congreso, donde se concentraron estudiantes, docentes, trabajadores universitarios, sindicatos y organizaciones políticas y sociales.

La movilización tenía previsto realizar allí su acto central, encabezado por representantes de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

“Hubo una provocación”, aseguró Germán Martínez

Tras conocerse los enfrentamientos, el presidente del bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados, Germán Martínez, salió del Congreso y cuestionó el accionar de las fuerzas de seguridad. “Hubo una provocación”, afirmó ante la prensa.

“La marcha venía normal. Sabemos el accionar de la Policía. Deberían ser los responsables de garantizar la marcha y no sucede”, sostuvo el diputado.

Martínez agregó: “¿Por qué cuando no está la Policía no hay problemas? Al final, toda manifestación termina con represión”.

Sus declaraciones expresaron la posición del legislador sobre lo ocurrido, mientras que hasta ese momento no se había difundido en la información disponible una reconstrucción oficial completa sobre cómo comenzaron los incidentes.

Una movilización con convocatorias en distintas provincias

La protesta en Buenos Aires forma parte de la quinta Marcha Federal Universitaria, que también convocó concentraciones en diferentes ciudades del país. El reclamo reúne a sectores universitarios que exigen mayor presupuesto y mejores condiciones laborales y cuestionan las políticas del Gobierno de Javier Milei para el sistema educativo y científico.

Entre las organizaciones que participaron se encuentra el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP). Su titular, Marina Jaureguiberry, sostuvo que marcharon por “presupuesto universitario” y “dignas condiciones de trabajo”.

También se sumaron dirigentes políticos y sociales. El gobernador bonaerense Axel Kicillof expresó su respaldo a la convocatoria, mientras que el diputado nacional Juan Grabois participó de las actividades previstas en los alrededores del Congreso.

En Entre Ríos, en tanto, se anunciaron movilizaciones en Paraná, Concordia, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú.

Los incidentes frente al Congreso se produjeron mientras continuaba la concentración y a pocos minutos del acto central de la jornada.