El juez federal Martín Cormick hizo lugar a los amparos presentados por el Consejo Interuniversitario Nacional y la Universidad de Buenos Aires contra el Estado nacional y declaró inconstitucional la cláusula del decreto 759/2025 que suspendió la ejecución de la Ley de Financiamiento Universitario.

En consecuencia, el titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 ordenó al Poder Ejecutivo poner en marcha de inmediato la normativa.

En el fallo, el magistrado dispuso que el Ejecutivo avance con el “cumplimiento inmediato” de la ley mediante el dictado de las normas reglamentarias y administrativas necesarias para garantizar su aplicación.

En diálogo con La Primera Mañana por AM550, el nuevo rector de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), Christian Lopes, explicó qué significa esto y en qué modificará la lucha universitaria.

"Esta es específicamente la ley de financiamiento universitario. El Gobierno Nacional el año pasado emitió un decreto eludiendo a leyes que dicen que vos tenes que decir de dónde sale el dinero para cubrir esta ley. Por eso estuvo suspendida, desde el año pasado no se cumple".

Además detalló que no abarca sólo salarios y becas sino también infraestructura, ciencia, entre otros.

"Nosotros ya sabemos y el gobierno ya dijo que va a apelar porque ahora vienen un montón de instancias. Es una buena noticia para las universidades nacionales que elegimos este camino legal para reclamar lo que corresponde", aseguró Lopes aunque advirtió que es un primer paso.

"Hoy la ley de financiamiento universitario está vigente, el gobierno la tiene que cumplir, veremos que hace", expresó.

Fecha límite para el Ejecutivo

Por otro lado, se refirió a la medida cautelar del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) sobre el artículo 5 y 6 de la ley, sobre salarios y becas para estudiantes. "Esa medida ya la apelaron y ya no hay más instancias", explicó Lopes, por lo cual el Gobierno tuvo un plazo de cinco días para comenzar a cumplirla.

Esa fecha se cumple hoy, cuando el Ejecutivo debería comenzar a actualizar ambas cosas, los salarios y las becas, aunque por el momento no se sabe qué pasará. En caso de incumplimiento se aplica una multa por cada día que no hayan abonado a partir de hoy.

Lopes aclaró que los trabajadores y trabajadoras de la universidad y becarios deberían estar recibiendo los fondos.

"Siempre se dudó si este era el camino, desde el CIN se pensaba cuál sería el camino para el cumplimiento de la ley y se eligió el camino legal. Lleva su tiempo, hace más de un año. Si no hubiera estado este decreto capaz este año deberíamos tener la ley de presupuesto acorde a lo que decía la ley de financiamiento, y no lo tenemos".

Nuevo debate por el presupuesto y próxima marcha

Además adelantó que están peleando para la próxima ley de presupuesto para la cual el Gobierno está pensando proponer un valor 4 billones inferior a lo que piden los rectores de las universidad.

"Nos están dando la razón en el camino que el CIN decidió tomar sobre cómo proceder, lo que haga el gobierno no lo tenemos claro. Esto lo van a apelar, ya lo vivimos con la medida cautelar" y explicó que esta última debe ser cumplida o pagar las multas.

La UNCo está organizando la próxima marcha, la quinta federal universitaria, el próximo 15 de octubre. "Para mí va a ser bastante importante, hay varios temas que se juntan", finalizó el rector Lopes.

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