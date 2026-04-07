Con el inicio de abril, crece la expectativa por uno de los indicadores económicos más relevantes del mes: la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a marzo de 2026. El dato no solo marcará la evolución reciente de la inflación a nivel nacional, sino que también permitirá analizar el comportamiento de los precios en la región patagónica, especialmente en Neuquén y Río Negro.

Según el cronograma oficial, el informe nacional será difundido el próximo martes 14 de abril. Ese día se conocerá la variación del IPC que refleja el promedio de consumo de los hogares en todo el país, un dato clave para el seguimiento de la economía y la toma de decisiones tanto públicas como privadas.

En paralelo, las provincias de Neuquén y Río Negro también darán a conocer sus propios relevamientos el mismo día, aunque en distintos horarios. En el caso de Río Negro, la publicación suele realizarse alrededor de las 12 del mediodía, siendo el primer dato regional en conocerse. Por su parte, Neuquén difundirá su informe por la tarde, cerca de las 16, casi en simultáneo con el dato nacional.

Los últimos registros disponibles, correspondientes a febrero, muestran una inflación nacional del 2,9%. En Neuquén, el índice fue del 2,5%, con una variación interanual del 36,5%, consolidando dos meses consecutivos con subas cercanas al 3%. En tanto, Río Negro registró un 2,97% mensual, evidenciando una aceleración en los precios, con un fuerte impacto del rubro Vivienda, que lideró los aumentos.

Con este contexto, el dato de marzo será clave para determinar si la tendencia se mantiene, se desacelera o vuelve a mostrar presiones inflacionarias, en un escenario donde cada décima resulta determinante para la economía cotidiana de los argentinos.