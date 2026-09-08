La industria y la construcción volvieron a caer en julio: retrocesos de hasta 5% según el INDEC

La industria manufacturera y la construcción registraron fuertes caídas durante julio, según los últimos datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). La actividad industrial tuvo un retroceso interanual del 4,9%, mientras que la construcción cayó 4,5% frente al mismo mes de 2025.

El desempeño industrial también mostró un deterioro en la comparación mensual. El Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPI) bajó 5% respecto de junio y acumuló una contracción del 2,6% en los primeros siete meses del año.

Dentro de la industria, el resultado fue dispar, aunque la mayoría de los sectores mostró números negativos. 12 de las 16 divisiones manufactureras relevadas por el INDEC registraron caídas interanuales, con algunos retrocesos particularmente pronunciados.

El mayor descenso correspondió a otros equipos, aparatos e instrumentos, que cayó 31,4%, seguido por maquinaria y equipo, con una baja del 26,7%. También tuvieron fuertes retrocesos las prendas de vestir, cuero y calzado, que disminuyeron 15,9%, y los productos textiles, con una caída del 13%.

Entre los sectores con resultados negativos también se ubicaron los productos minerales no metálicos (-12,6%), los productos de tabaco (-12,3%), los productos de caucho y plástico (-9,1%), los muebles y colchones (-9,1%) y los productos de metal (-8,4%).

La producción de vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes cayó 5,4%, mientras que sustancias y productos químicos retrocedió 1,3%. En alimentos y bebidas la baja fue más moderada, de 0,5%.

El panorama tuvo algunas excepciones. Cuatro divisiones industriales registraron aumentos interanuales: refinación del petróleo, coque y combustible nuclear creció 8,1%; madera, papel, edición e impresión avanzó 7,1%; otro equipo de transporte subió 2,6%; y las industrias metálicas básicas aumentaron 1,6%.

En la construcción, el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) mostró una caída interanual del 4,5% y un retroceso del 4,6% frente a junio. De esta manera, el sector interrumpió la racha de dos meses consecutivos con variaciones interanuales positivas. Aun así, en el acumulado del año mantiene una mejora del 1,7%.

El comportamiento de los materiales también fue heterogéneo. Entre los productos cuyo consumo aumentó en julio se encontraron otros insumos para la construcción, con una suba del 22,8%, los artículos sanitarios de cerámica, que crecieron 7%, los mosaicos graníticos y calcáreos, con 0,7%, y las pinturas para construcción, con 0,1%.

En cambio, hubo fuertes bajas en asfalto (-23,1%) y yeso (-21,2%). También disminuyó el consumo de ladrillos huecos, cales, hormigón elaborado, cemento portland, placas de yeso, pisos y revestimientos cerámicos, además de hierro redondo y aceros para la construcción.

En cuanto al empleo registrado, el INDEC informó que los puestos de trabajo del sector privado de la construcción aumentaron 1,2% interanual en junio de 2026. En el acumulado de enero a junio, el indicador mostró una mejora del 0,5% respecto del mismo período del año anterior.