La inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue del 1,7% en agosto, según informó este martes el Instituto de Estadística y Censos porteño (IDECBA). El registro mostró una fuerte desaceleración respecto del 2,9% de julio y llevó el acumulado de los primeros ocho meses del año al 21,5%. En la comparación interanual, el índice porteño alcanzó el 33,3%, apenas por encima del 33,2% registrado en julio.

El dato de agosto es el menor del año y representa una baja de 1,2 puntos porcentuales frente al mes anterior. La desaceleración estuvo vinculada, en parte, con el comportamiento de algunos precios estacionales que habían presionado sobre el índice durante las vacaciones de invierno.

Entre los rubros que más aumentaron se ubicaron Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con una suba del 2,6%; Salud, con 1,9%; y Alimentos y bebidas no alcohólicas, con 1,8%.

También aumentaron los precios de Transporte, que registró una variación del 1,2%. En conjunto, Vivienda, Alimentos, Salud y Transporte explicaron 1,16 puntos porcentuales de la inflación mensual porteña.

En sentido contrario, algunos componentes vinculados al turismo ayudaron a moderar el índice. Los servicios de alojamiento registraron una caída del 12,7%, mientras que los paquetes turísticos bajaron 6,5% y los pasajes aéreos 4,5%. También retrocedieron los precios de prendas de vestir y calzado.

Otro dato relevante surge al separar bienes y servicios. En agosto, los bienes aumentaron 1,6%, mientras que los servicios lo hicieron 1,8%. En lo que va del año, los servicios acumulan una suba del 24%, frente al 17,2% de los bienes.

La inflación núcleo porteña -el denominado Resto IPCBA, que excluye los componentes estacionales y regulados- se ubicó en 2,1% durante agosto. Esto muestra que, detrás de la desaceleración del índice general, algunos precios continúan moviéndose por encima del nivel registrado por el IPC.

Ahora la atención estará puesta en el INDEC, que publicará este jueves 10 de septiembre el IPC nacional correspondiente a agosto. El último dato disponible corresponde a julio, cuando la inflación de todo el país fue del 2,1%.

Las estimaciones privadas relevadas por el Banco Central ubicaron la expectativa para agosto en torno al 1,7%, exactamente el mismo registro que arrojó el indicador porteño. Sin embargo, ambos índices utilizan canastas y ponderaciones diferentes, por lo que el resultado de CABA funciona como una referencia, pero no permite anticipar de manera exacta el dato nacional.

El dato que difundirá el INDEC será el primero que permita determinar si la desaceleración observada en la Ciudad de Buenos Aires durante agosto también se trasladó al conjunto de las regiones del país.