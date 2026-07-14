El Gobierno salió a aclarar los elogios de Milei a Margaret Thatcher: “fue sacado de contexto”

El vocero presidencial Adrián Ravier salió a aclarar los reiterados elogios de Javier Milei a Margaret Thatcher y aseguró que las declaraciones del Presidente fueron “sacadas de contexto”. Según explicó, la valoración del mandatario hacia la ex primera ministra británica está vinculada principalmente con su programa económico y el plan de estabilización aplicado en el Reino Unido.

La explicación se produjo este martes durante una conferencia de prensa en Casa Rosada, cuando Ravier fue consultado sobre las expresiones de Milei respecto de Thatcher y la posible contradicción con el histórico reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas.

“El Presidente ha sido sacado de contexto muchas veces con este tema”, sostuvo el vocero presidencial. Luego explicó que Milei “valora de Margaret Thatcher el plan de estabilización” y las políticas económicas implementadas durante su gestión.

Ravier remarcó que esa admiración no está relacionada con el rol que tuvo Thatcher durante la Guerra de Malvinas de 1982. La dirigente conservadora encabezaba el gobierno británico durante el conflicto bélico entre Argentina y el Reino Unido.

El vocero también rechazó que las declaraciones de Milei impliquen abandonar el reclamo argentino por las islas. Según sostuvo, el Gobierno mantiene la posición histórica de recuperar la soberanía mediante canales diplomáticos.

“No invalida que el Presidente y todos los argentinos queramos recuperar las Malvinas”, planteó Ravier al responder sobre la postura del Ejecutivo. Además, aseguró que la administración nacional trabaja “todos los días” con ese objetivo.

Las declaraciones del vocero se conocen en la previa de la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra, un encuentro que volvió a poner en agenda la relación histórica entre ambos países y el reclamo argentino por las Islas Malvinas.

En las últimas horas, incluso, la Federación de Veteranos de Guerra “2 de Abril” difundió un mensaje para pedir que el partido no sea presentado como una guerra ni una revancha y llamó a separar la competencia deportiva del conflicto de 1982.

La explicación de Ravier busca delimitar la admiración expresada por Milei hacia Thatcher exclusivamente a su programa económico y de estabilización, mientras el Gobierno ratifica que mantiene vigente el reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas.