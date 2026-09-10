Inflación de alimentos: qué productos subieron y cuáles bajaron en agosto

La inflación de Alimentos y bebidas no alcohólicas fue del 1,7% en agosto, en línea con el aumento registrado por el nivel general del IPC. Sin embargo, detrás de ese promedio hubo fuertes diferencias entre productos: algunos alimentos registraron subas de más del 40%, mientras que otros bajaron cerca de 20%.

Según los datos difundidos por el INDEC, el rubro acumuló una suba del 22,1% entre enero y agosto, 0,8 puntos porcentuales por encima de la inflación general acumulada en el mismo período, que fue del 21,3%. Por su peso dentro del gasto de los hogares, la evolución de los alimentos tiene especial incidencia sobre el costo de vida.

Entre los productos que más aumentaron durante agosto se destacó la cebolla, con una suba del 42,7% respecto de julio. Le siguieron el zapallo anco, que aumentó 35,5%, y la banana, con un incremento del 30,4%. La papa también tuvo una fuerte variación, del 22%.

El listado de los diez productos con mayores aumentos se completó con batata, fideos secos tipo guisero, filet de merluza fresco, galletitas dulces envasadas sin relleno, pan francés tipo flauta y harina de trigo común 000. Las subas fueron del 9,6%, 4,5%, 4,4%, 4,3%, 3,8% y 3,8%, respectivamente.

También hubo otros alimentos que aumentaron por encima del 1,7% de inflación general. Entre ellos estuvieron las galletitas de agua envasadas, con una suba del 3,4%; el queso pategrás, 2,6%; el tomate entero en conserva, 2,4%; el queso cremoso, 2,3%; el aceite de girasol, 2,2%; el jamón cocido, 2% y la sal fina, 1,8%.

En el otro extremo, algunos alimentos bajaron de precio durante agosto. La mayor caída correspondió a la lechuga, que registró una baja del 18,8%, seguida por el tomate redondo, con una disminución del 17,5%. También descendieron el salchichón (-3,8%), el pan de mesa (-2,6%) y el limón (-2,3%).

El grupo de productos que bajaron se completó con manzana deliciosa (-1,6%), yogur firme (-1,4%), naranja (-0,9%), pollo entero (-0,5%) y paleta (-0,4%). De esta manera, el promedio de 1,7% para el rubro escondió comportamientos muy diferentes entre los alimentos relevados.

La evolución tampoco fue igual en todo el país. La Patagonia y el Noreste tuvieron el mayor aumento mensual en alimentos y bebidas no alcohólicas, con 2,2%, seguidos por el Noroeste, con 2%; Cuyo, con 1,9%; la región Pampeana, con 1,7%; y el Gran Buenos Aires, con 1,4%. El INDEC releva el IPC con cobertura nacional y distingue estas seis regiones estadísticas.

En la comparación interanual, el rubro acumuló un aumento del 34,9%, por encima del 33,5% registrado por el IPC general. El Noreste presentó la mayor variación, con 41,8%, seguido por el Noroeste (37,3%), la región Pampeana (34,9%), Cuyo (34,8%), el Gran Buenos Aires (34,3%) y Patagonia (30%).

Así, el dato de agosto muestra una inflación de alimentos moderada en el promedio mensual, pero con una marcada dispersión de precios: mientras algunos productos frescos tuvieron aumentos muy pronunciados, otros registraron bajas importantes, especialmente dentro de frutas y verduras.