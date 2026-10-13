La inflación en septiembre fue de 1,9% y acumuló 33,4% en los últimos doce meses

La inflación de septiembre fue del 1,9%, según informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Con este resultado, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló un incremento del 23,6% durante los primeros nueve meses de 2026 y alcanzó una variación interanual del 33,4%.

El registro significó una aceleración de 0,2 puntos porcentuales respecto de agosto, cuando la inflación había sido del 1,7%, el menor nivel mensual de los últimos 14 meses.

El dato oficial coincidió con la estimación del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) elaborado por el Banco Central, que había proyectado una variación del 1,9% para septiembre.

Inflación Septiembre 2026 según datos del INDEC

Qué aumentó más durante septiembre

La división con mayor incremento mensual fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que avanzó 3,1%, impulsada principalmente por las actualizaciones en los servicios.

En segundo lugar se ubicó Educación, con una suba del 3%.

En el otro extremo, Restaurantes y hoteles registró un incremento del 1,1%, mientras que Prendas de vestir y calzado aumentó 1,4%.

Los Alimentos y bebidas no alcohólicas fueron el rubro de mayor incidencia sobre el índice general en la mayoría de las regiones del país. En el Gran Buenos Aires, en cambio, la principal incidencia correspondió a vivienda y servicios públicos.

Inflación Mensual Septiembre 2026

Estacionales y regulados, por encima de la inflación núcleo

El informe del INDEC mostró diferencias entre las distintas categorías que integran el índice.

Los productos estacionales aumentaron 2,9%, mientras que los precios regulados avanzaron 2,3%.

Ambos se ubicaron por encima de la inflación núcleo, que fue del 1,7%. Esta última medición excluye los componentes estacionales y aquellos precios sujetos a regulación.

Entre los factores que presionaron durante septiembre estuvieron las tarifas de gas y electricidad, las cuotas de medicina prepaga y las verduras, tubérculos y legumbres.

Patagonia tuvo la inflación más baja del país

El comportamiento de los precios mostró diferencias importantes entre las regiones y dejó un dato destacado para las provincias patagónicas.

La Patagonia registró una inflación del 1,4% en septiembre, el menor incremento mensual de todas las regiones relevadas por el INDEC y medio punto por debajo del promedio nacional.

El Gran Buenos Aires y la región Pampeana presentaron los mayores aumentos, ambos con 2%.

En Cuyo y el Noroeste la inflación fue del 1,9%, en línea con el promedio nacional, mientras que el Noreste registró una variación del 1,7%.

Qué espera el mercado para los próximos meses

Con el 1,9% de septiembre, la inflación acumulada durante 2026 alcanzó el 23,6%, mientras que la medición de los últimos doce meses se ubicó en 33,4%, apenas por debajo del 33,5% registrado en agosto.

Las últimas estimaciones del REM anticipaban una inflación del 1,7% para octubre, 1,6% para noviembre y 1,8% para diciembre.

Para todo 2026, las proyecciones privadas relevadas por el Banco Central ubican la inflación en torno al 30% y 30,3%.

El próximo dato del INDEC permitirá conocer el comportamiento de los precios durante octubre y mostrará si la inflación vuelve a desacelerarse después del repunte registrado en septiembre.