Pobreza en Argentina: cuáles son las ciudades con los índices más altos según el INDEC

La pobreza alcanzó al 32,3% de las personas durante el primer semestre de 2026 en los 31 aglomerados urbanos relevados por el INDEC, pero el promedio nacional presenta fuertes diferencias según la ciudad. Concordia, en Entre Ríos, registró el porcentaje más elevado, con 56,2% de su población por debajo de la línea de pobreza, mientras que la Ciudad de Buenos Aires tuvo el registro más bajo, con 11,1%.

El dato difundido por el organismo estadístico implica que, dentro del universo urbano medido por la Encuesta Permanente de Hogares, 9.729.000 personas no alcanzaron los ingresos necesarios para cubrir el costo de la Canasta Básica Total. Si se proyecta el porcentaje sobre la población total del país, el resultado supera los 15 millones de personas.

La diferencia entre los extremos del mapa es de 45,1 puntos porcentuales. En Concordia, unas 94.000 personas quedaron debajo de la línea de pobreza, mientras que en CABA el indicador alcanzó al 11,1% de la población. La comparación corresponde a aglomerados urbanos y no a provincias completas, ya que esa es la unidad utilizada por el INDEC para esta medición.

Después de Concordia, el segundo registro más alto correspondió a Gran Resistencia, con 48,6% de personas pobres. El listado continúa con Posadas, que alcanzó el 42,2%, y Corrientes, con 41%. En Formosa, en cambio, el indicador fue de 29,9%, por debajo del promedio correspondiente a los 31 aglomerados.

En la región de Cuyo también se registraron porcentajes superiores al promedio nacional. Gran Mendoza tuvo una incidencia de pobreza del 36,9%, seguida por Gran San Juan, con 36,8%, y Gran San Luis, con 35,7%. Los tres aglomerados quedaron por encima del 32,3% registrado para el conjunto relevado.

La región Pampeana mostró una situación heterogénea. Además de Concordia, que pertenece a esta zona estadística, Gran Santa Fe registró 38,6%, Gran La Plata 37,8% y San Nicolás-Villa Constitución 35,5%. En el otro extremo, Mar del Plata tuvo una incidencia del 20,4%.

En el Noroeste, los porcentajes más altos correspondieron a Santiago del Estero-La Banda, con 38,5%; La Rioja, con 38,4%; y Gran Catamarca, con 37,3%. Por debajo del promedio nacional quedaron Salta, con 29,7%; Gran Tucumán-Tafí Viejo, con 27,9%; y Jujuy-Palpalá, con 27,6%.

La Patagonia presentó el promedio regional más bajo, con 28,4% de pobreza, aunque también mostró diferencias importantes entre sus ciudades. Comodoro Rivadavia-Rada Tilly registró 37,2%, Rawson-Trelew 35,1% y Viedma-Carmen de Patagones 33,2%. En tanto, Ushuaia-Río Grande llegó a 25,9%, Río Gallegos a 25,6% y Neuquén-Plottier a 19,6%.

Al observar las regiones estadísticas, el Noreste fue el que presentó la mayor incidencia, con 41,5% de personas pobres. Le siguieron Cuyo, con 36,7%; Gran Buenos Aires, con 32,1%; Noroeste, con 31,5%; Pampeana, con 30,3%; y Patagonia, con 28,4%.

Dentro del Gran Buenos Aires también existe una marcada diferencia. Mientras CABA registró 11,1%, los partidos del GBA alcanzaron el 36,9%. En términos absolutos, estos últimos concentraron alrededor de 4,9 millones de personas pobres dentro de los 31 aglomerados relevados.

La indigencia también mostró diferencias territoriales. A nivel general llegó al 7,5% de las personas, 1,2 puntos porcentuales por encima del semestre anterior. Gran Resistencia presentó el valor más alto, con 17,3%, seguida por Concordia, con 12,7%. En términos regionales, el Noreste registró 10,5%, Gran Buenos Aires 8,4%, Pampeana 7,2%, Cuyo 5%, Noroeste 4,3% y Patagonia 4,2%.

El informe del INDEC también mostró que la pobreza aumentó 4,1 puntos porcentuales frente al segundo semestre de 2025, cuando había sido del 28,2%. La indigencia, en tanto, pasó del 6,3% al 7,5%. El organismo señaló que durante el período los ingresos familiares crecieron por debajo de la evolución de las canastas básicas: el ingreso per cápita familiar aumentó 11,5%, mientras que la Canasta Básica Alimentaria subió 21,4% y la Canasta Básica Total, 19,6%.

La medición también permite observar diferencias según el tamaño de los centros urbanos: los aglomerados de menos de 500.000 habitantes registraron una pobreza del 35%, frente al 31,7% correspondiente a aquellos con 500.000 habitantes o más. El resultado refleja la diversidad territorial que queda detrás del promedio de 32,3% informado para el primer semestre de 2026.