La inflación de octubre de 2026 fue del 2,2% en Argentina, de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El indicador registró una aceleración de 0,3 puntos porcentuales respecto de septiembre, cuando había sido del 1,9%.

Con este resultado, la inflación acumuló un 26,3% entre enero y octubre de 2026, mientras que la variación interanual alcanzó el 33,1% en comparación con octubre del año pasado.

El dato muestra una nueva aceleración mensual del nivel general de precios y constituye una referencia para evaluar la evolución del costo de vida, el poder adquisitivo de los salarios y los gastos de los hogares.

La diferencia entre la inflación mensual y la acumulada

El resultado de octubre representa una variación de 0,3 puntos porcentuales respecto del registro anterior. Aunque la diferencia mensual es acotada, el indicador permite observar si el proceso de desaceleración de los precios logra consolidarse o encuentra dificultades para continuar.

Para interpretar correctamente las cifras hay que distinguir tres mediciones:

Inflación de octubre de 2026: 2,2%

Acumulada enero-octubre: 26,3%

Interanual: 33,1%

La inflación mensual compara los precios con los del mes inmediatamente anterior. La acumulada mide cuánto aumentaron desde diciembre de 2025, mientras que la interanual compara octubre de 2026 con octubre de 2025.