El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dará a conocer este jueves el índice de precios al consumidor (IPC) de octubre.

Las principales consultoras económicas anticipan que la inflación se habría mantenido prácticamente sin cambios respecto de septiembre, cuando se ubicó en el 1,9%.

Las estimaciones privadas oscilan entre el 1,8% y el 2,1%. Eso refleja las dificultades para profundizar la desaceleración de los precios.

Después de que la inflación de septiembre registrara una leve aceleración frente a agosto (1,7%), los relevamientos privados coinciden en que el índice sigue moviéndose en torno al 2% mensual.

En ese contexto, los aumentos de los alimentos, los combustibles y algunos servicios regulados continúan ejerciendo presión.

Tampoco se espera una desaceleración significativa en lo que resta del año, aunque existen diferencias sobre el comportamiento de noviembre y diciembre.

Las estimaciones consultora por consultora

Equilibra: 1,8%

Lorenzo Sigaut Gravina, director de Análisis Macroeconómico de la consultora, explicó que los precios estacionales lideraron las subas por segundo mes consecutivo, con un incremento del 2,7%. Fue impulsado principalmente por las verduras, que aumentaron un 5,4%.

Los precios regulados habrían avanzado un 1,8%, con el transporte público (3,3%) por encima del promedio. En contrapartida, la carne se habría mantenido prácticamente estable, con una variación de apenas 0,1%.

Fundación Libertad y Progreso: 1,8%

Con ese resultado, el IPC acumularía un aumento del 25,9% en los primeros diez meses del año y una variación interanual del 32,7%.

Según su relevamiento, "Alimentos y bebidas no alcohólicas" volvió a ser uno de los principales motores de los precios, con una suba del 2,1%. En contrapartida, el rubro "Vivienda" habría pasado de un aumento del 3,1% en septiembre a apenas el 1,1% en octubre.

LCG: 1,8%

Javier Okseniuk, director ejecutivo de la consultora, explicó que los aumentos fueron bastante homogéneos entre los distintos rubros. Restaurantes y salud registraron subas por encima del promedio.

"Alimentos desaceleró, pero sigue arriba del 2,5%, así que incide bastante en el número", señaló.

Econviews: similar a septiembre

Alejandro Giacoia, economista de la consultora, proyectó un resultado similar al de septiembre. El relevamiento de "Alimentos y bebidas" arrojó una suba del 2,3% durante octubre.

"Para lo que resta del año pensamos que la inflación va a mantenerse en torno a estos valores. No estamos viendo que haya bajas fuertes. Sobre diciembre podría subir alguna décima", señaló.

C&T Asesores Económicos: 1,9%

El relevamiento de precios minoristas para el Gran Buenos Aires arrojó un incremento del 1,9% mensual en octubre, en coincidencia con el registro de septiembre.

El comportamiento estuvo fuertemente influido por los productos estacionales, que subieron muy por encima del promedio. La inflación núcleo se redujo levemente, hasta el 1,8%.

Las verduras volvieron a tener un papel clave, con un aumento del 7%, mientras que las frutas subieron un 4%.

FMyA: 1,9%

La consultora anticipó que el IPC no bajaría de ese nivel hasta diciembre. Advirtió sobre riesgos de aceleración vinculados con nuevas subas de frutas y verduras por las lluvias, posibles aumentos de la carne hacia fin de año y un eventual repunte del precio internacional del petróleo.

JP Morgan: 1,9%

El banco estadounidense proyectó una inflación del 1,9% para octubre, sin cambios respecto de septiembre. En términos interanuales, el índice se reduciría del 33,4% al 32,8%. Eso marcaría el tercer mes consecutivo de desaceleración por primera vez desde octubre de 2025.

Empiria y Analytica: 2%

Claudio Caprarulo, director de Analytica, explicó que el principal impulso provino de los alimentos, que habrían aumentado un 2,5% durante el mes.

Federico González Rouco, de Empiria, señaló que las presiones inflacionarias provienen principalmente de los precios regulados, a los que se suma el encarecimiento del petróleo.

EcoGo: 2,1%

Es la estimación más elevada. Sebastián Menescaldi, director de la consultora, explicó que el resultado estuvo influido por los cambios en el régimen de subsidios al gas para las zonas frías.

A partir del 13 de octubre se modificó ese esquema, con una reducción importante de los subsidios para un conjunto de hogares, principalmente del interior de la provincia de Buenos Aires.

Qué se espera para lo que resta del año

Las consultoras coinciden en que la inflación no bajaría del 2% en los próximos meses.

Noviembre suele ser un mes de menor presión inflacionaria. Diciembre tiende a mostrar mayores aumentos por el turismo.

Sin embargo, advierten sobre varios riesgos:

Nuevas subas de frutas y verduras por las lluvias.

Posibles aumentos de la carne hacia fin de año.

Un eventual repunte del precio internacional del petróleo.

Las proyecciones para el cierre de 2026 se ubican en torno al 30% anual. Para 2027, algunas consultoras proyectan una inflación cercana al 24%.