La docencia de las universidades públicas de todo el país comienza este jueves 12 de noviembre un paro de una semana, en el marco del conflicto salarial y presupuestario que mantiene el sector con el Gobierno nacional. La medida se extenderá hasta el miércoles 18 inclusive y afectará el normal desarrollo de las actividades académicas.

La convocatoria fue confirmada por CONADU Histórica, luego de una resolución adoptada por amplia mayoría durante su Congreso Extraordinario del 6 de noviembre, en el que participaron 81 representantes de asociaciones de base de distintos puntos del país. El objetivo es profundizar el plan nacional de lucha ante la falta de respuestas a los reclamos del sector.

La medida de fuerza fue convocada por CONADU Histórica en reclamo de mejoras salariales y mayor financiamiento para las universidades.

Entre los principales pedidos se encuentran el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario, el pago de la deuda salarial que denuncian los gremios y una mayor asignación de recursos para garantizar el funcionamiento de las instituciones. También cuestionaron el proyecto de Presupuesto 2027 presentado por el Gobierno nacional, al considerar que los fondos previstos resultan insuficientes.

El cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario es uno de los principales reclamos de los sindicatos docentes.

El plan de lucha también contempla nuevas medidas para las próximas semanas. La federación resolvió convocar a otro paro de 24 horas durante la jornada en que se trate el Presupuesto 2027 en el Congreso de la Nación. Además, pondrá en consulta la posibilidad de afectar las mesas de exámenes previstas para diciembre y debatirá nuevas acciones de cara al inicio del ciclo lectivo 2027.