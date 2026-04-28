El presidente Javier Milei volvió a respaldar su programa económico durante la cena anual de la Fundación Libertad y lanzó una fuerte crítica a la toma de deuda, al asegurar que endeudar al país implica trasladar costos a generaciones futuras. “Es profundamente inmoral”, sostuvo el mandatario durante su discurso en Parque Norte, donde fue el principal orador ante empresarios, dirigentes políticos e intelectuales.

En su exposición, Milei defendió los resultados de su gestión y aseguró que los indicadores económicos muestran un cambio de rumbo que, según su visión, ubica a su administración entre las más exitosas. “Los datos están mostrando que cada uno de los indicadores amerita que nos jactemos de que somos el mejor Gobierno de la historia”, afirmó.

También destacó que la cantidad de empleos aumentó en 113.000 puestos de trabajo, y utilizó ese dato para reforzar su defensa del rumbo económico impulsado desde el inicio de su mandato.

Antes de avanzar sobre la economía, el Presidente abrió su discurso con una referencia internacional y expresó su respaldo a Donald Trump tras el atentado que sufrió el sábado. “Quiero expresar mi más enérgico repudio al intento de asesinato de Donald Trump”, señaló.

En ese contexto, volvió a cargar contra la izquierda y sostuvo que sectores ideológicos opositores no tienen límites a la hora de confrontar políticamente. “La izquierda no tiene ningún problema en recurrir a la violencia. No tienen ningún problema en matarnos”, lanzó.

Además, planteó que el liberalismo cometió un error tras la caída del Muro de Berlín al creer que la evidencia económica alcanzaba por sí sola, mientras que el marxismo logró reconstruirse y dar la batalla cultural desde otros espacios.

La cena anual de la Fundación Libertad reunió a figuras centrales del oficialismo y de la oposición, entre ellas Mauricio Macri, Patricia Bullrich, Manuel Adorni y Federico Sturzenegger, además del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.

La presencia de Macri también generó expectativa política por el vínculo entre ambos dirigentes y por las especulaciones sobre una eventual candidatura presidencial del líder del PRO en 2027.

En ese escenario, Milei aprovechó el foro para reforzar su discurso económico y volver a marcar diferencias con sus adversarios políticos.