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ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO

Insaurralde pidió que el video de los dólares en el vestidor no sea incorporado como prueba

El exjefe de Gabinete bonaerense presentó un planteo ante la Justicia para que las imágenes en las que aparece Jesica Cirio manipulando fajos de dólares no sean incorporadas al expediente. La defensa sostiene que el material proviene de un hackeo y cuestiona su validez.

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Por Victoria Blanco

Periodista especializada en política y actualidad nacional, con más de 10 años de experiencia en medios digitales y gráficos.

Jueves, 02 de julio de 2026 a las 20:47
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Los abogados de Insaurralde sostienen que las imágenes tienen un "origen ilícito".

Martín Insaurralde solicitó a la Justicia que el video en el que se observa a Jesica Cirio manipulando fajos de dólares en un vestidor no sea incorporado como prueba en la causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos que investiga a ambos. El planteo fue presentado ante el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, y sigue la misma estrategia que ya había adoptado la defensa de la exmodelo días atrás.

Los abogados de Insaurralde sostienen que las imágenes tienen un "origen ilícito", ya que, según argumentan, fueron obtenidas tras un hackeo a los dispositivos personales de Cirio. Además, la defensa planteó que existen sospechas de que el material pudo haber sido editado luego de esa presunta sustracción de información, por lo que solicitó que se aplique la regla de exclusión probatoria.

Según el escrito presentado, la ausencia de una cadena de custodia forense impide garantizar la autenticidad del video, motivo por el cual consideran que no debería ser incorporado al expediente. El planteo coincide con el presentado previamente por Jesica Cirio, quien también pidió que las imágenes no sean utilizadas como prueba dentro de la investigación judicial.

En paralelo, la causa continúa avanzando con distintas medidas ordenadas por el juzgado. La Justicia ya allanó el departamento de Insaurralde e inspeccionó propiedades vinculadas a Cirio, entre ellas la vivienda de San Vicente donde se investiga si fue grabado el video. Además, dos policías federales que participaron del allanamiento realizado en octubre de 2023 declararon como testigos, aunque ninguno pudo confirmar que el vestidor registrado en las imágenes coincida con el que encontraron durante aquel procedimiento.

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