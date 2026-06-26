La causa contra Martín Insaurralde dio un nuevo paso. El fiscal Sergio Mola pidió la detención del exintendente de Lomas de Zamora y exjefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Ahora será el juez Luis Armella quien deberá decidir si hace lugar o rechaza la solicitud.

El pedido judicial aparece mientras volvió a ocupar un lugar central la discusión sobre cuál debe ser la respuesta política frente a funcionarios investigados. En los últimos días, ese debate reapareció con fuerza a partir de las declaraciones del presidente Javier Milei sobre Manuel Adorni, quien aseguró que confía en su honestidad, aunque afirmó que lo apartaría del cargo si la Justicia lo encontrara culpable.

Sin vincular ambos expedientes, el tema volvió a instalar una misma pregunta: qué ocurre cuando una causa judicial vuelve a avanzar.

Un expediente que vuelve a moverse

La investigación contra Insaurralde comenzó en septiembre de 2023, después de que se difundieran imágenes del entonces funcionario navegando por el Mediterráneo a bordo del yate "Bandido" junto a Sofía Clerici. Aquel episodio derivó en su renuncia como jefe de Gabinete bonaerense y en el inicio de una investigación patrimonial.

Ahora, la causa volvió a tomar impulso tras la difusión de un video vinculado a Jésica Cirio, expareja de Insaurralde, en el que se observan varios fajos de dólares dentro de un vestidor. Ese nuevo elemento quedó incorporado al expediente que analiza la Justicia.

El fiscal pidió su detención

Con ese escenario, el fiscal Sergio Mola resolvió solicitar la detención de Insaurralde. La medida todavía no fue concedida y dependerá de la decisión que adopte el juez Luis Armella, quien deberá evaluar los fundamentos presentados por la fiscalía antes de resolver.

Por el momento, el pedido de arresto forma parte de la investigación y no implica una resolución definitiva sobre la responsabilidad penal del exfuncionario.

Un debate que volvió al centro de la escena

La coincidencia temporal entre el avance de esta causa y la discusión pública sobre el criterio que deben adoptar los gobiernos frente a funcionarios investigados volvió a poner el foco sobre el vínculo entre la responsabilidad política y los tiempos de la Justicia.

Mientras algunos sostienen que debe esperarse una resolución judicial firme, otros consideran que los estándares políticos deben ser diferentes. En ese contexto, el expediente de Insaurralde vuelve a quedar en el centro de la discusión, ahora con un pedido de detención que marca un nuevo capítulo en una investigación que comenzó hace casi tres años y que todavía espera definiciones judiciales.