Investigan a la sobrina de Jesica Cirio y ordenaron medidas sobre su patrimonio

La investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos que involucra a Jesica Cirio y al exintendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde sumó una nueva derivación. El juez federal Luis Armella ordenó una serie de medidas para profundizar el análisis del patrimonio de Priscila Diana Ferrante, sobrina de la conductora, con el fin de determinar si pudo haber actuado como testaferro de alguno de los principales investigados.

La decisión judicial incluye el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Ferrante, además de distintas medidas patrimoniales destinadas a reconstruir el origen de sus bienes y detectar posibles adquisiciones que no puedan ser justificadas. El objetivo es establecer si existió alguna maniobra para ocultar activos mediante terceros.

Si bien Priscila Ferrante no está imputada en la causa que investiga a Cirio e Insaurralde, fuentes judiciales señalaron que las nuevas medidas buscan despejar dudas sobre su situación patrimonial y su eventual vínculo con las personas investigadas.

Ferrante ya había sido investigada en otro expediente relacionado con Ariel Heber Russo, quien será juzgado por una causa vinculada a la emisión de facturas apócrifas y presuntas maniobras con la Municipalidad de Lomas de Zamora. En aquella investigación fue sobreseída, luego de que la Justicia concluyera que el único bien registrado a su nombre era un automóvil que le había regalado quien entonces era su pareja. Sin embargo, la profundización de las pesquisas podría modificar ese escenario procesal.

Quién es Priscila Ferrante

Priscila Diana Ferrante, de 33 años, es hija de Verónica Mestre, la media hermana de Jesica Cirio, fallecida en 2025. Mantiene desde hace años una relación cercana con la conductora y, según trascendió públicamente, habría sido quien presentó a Cirio con Martín Insaurralde, con quien posteriormente contrajo matrimonio y tuvo una hija.

En las últimas semanas, su nombre volvió a cobrar relevancia luego de que surgieran informes sobre un importante patrimonio registrado a su nombre o en cotitularidad, compuesto por inmuebles y otros bienes de alto valor. Esos datos motivaron nuevas medidas de prueba ordenadas por el magistrado para determinar si existe una explicación patrimonial compatible con esos activos o si podrían formar parte de una maniobra de ocultamiento de bienes.