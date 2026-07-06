"¿Dónde se grabó el video de los dólares?": Inspeccionan el departamento de Jesica Cirio y la mansión de Insaurralde

La investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero que involucra a Jesica Cirio y al exintendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde sumó este lunes una nueva medida de prueba. Por orden del juez federal Luis Armella, se realizan inspecciones oculares en el departamento de la modelo, ubicado en Las Cañitas, y en la mansión del country Fincas de San Vicente, donde la expareja convivió durante varios años.

El objetivo del procedimiento es determinar en cuál de esas propiedades fueron grabados los videos difundidos semanas atrás, en los que se observa a Cirio recorriendo un vestidor mientras exhibe fajos de dólares envueltos en bolsas plásticas, guardados en cajones, estantes y valijas.

Durante las inspecciones, peritos de la Policía Federal Argentina toman medidas precisas de los vestidores y realizan registros fotográficos y audiovisuales que luego serán comparados con las imágenes incorporadas al expediente. Paralelamente, la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) continúa analizando el material para establecer su autenticidad, la fecha de grabación y si presenta algún tipo de manipulación digital.

Si bien la principal hipótesis apunta a que los videos fueron registrados en la vivienda de Fincas de San Vicente, esa conclusión aún no pudo ser confirmada. De hecho, policías federales que participaron del allanamiento realizado en esa propiedad en octubre de 2023 señalaron que el vestidor que observaron no coincide plenamente con el que aparece en las grabaciones, ya que describieron un ambiente amplio, con vidrios esmerilados, mientras que en los videos se aprecia un espacio más angosto y sin ventanas.

La investigación también intenta establecer el momento exacto en que fueron filmadas las imágenes. Según la información reunida hasta ahora, los registros tendrían al menos tres años de antigüedad, aunque ese dato deberá ser confirmado mediante los peritajes técnicos ordenados por la Justicia.

Estas diligencias se enmarcan en la causa que investiga el patrimonio de Martín Insaurralde, iniciada tras el viaje que realizó junto a Sofía Clerici a Marbella en 2023. En ese expediente también se encuentra imputada Jesica Cirio, mientras el fiscal federal Sergio Mola continúa impulsando medidas para esclarecer el origen de los bienes y del dinero bajo investigación.