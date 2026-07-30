Javier Milei anunció la reforma del Banco Central y prometió terminar con "91 años de impunidad y negociados"

El presidente Javier Milei encabezó este jueves una cadena nacional desde el Salón Blanco de la Casa Rosada para presentar la esperada reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, una de las iniciativas que el Gobierno considera centrales dentro de su plan económico.

Durante su mensaje, grabado cerca de las 16, el Presidente sostuvo que el proyecto busca poner fin a lo que definió como una práctica histórica de la política argentina: financiar el gasto público mediante la emisión monetaria. Según afirmó, la reforma llega para "terminar con la estafa de financiar a la alta política" y consolidar un esquema de estabilidad monetaria a largo plazo.

Acompañado por funcionarios de su gabinete, entre ellos el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, Milei defendió el rumbo económico de su gestión y aseguró que las medidas implementadas hasta ahora permitieron sentar las bases para una nueva etapa de crecimiento.

"Se pondrá así el fin de 91 años de impunidad y negociados", expresó el Presidente al referirse a la reforma, en uno de los pasajes más enfáticos de su discurso.

Milei también vinculó la iniciativa con la política de déficit cero impulsada por su administración. En ese sentido, afirmó que el equilibrio de las cuentas públicas permitirá alejar al país de lo que calificó como "el fruto venenoso" del endeudamiento y la emisión, generando mejores condiciones para la inversión y el desarrollo económico.

Otro de los anuncios realizados durante la cadena nacional estuvo relacionado con el mercado de seguros. El jefe de Estado adelantó que el Gobierno enviará una reforma destinada a eliminar la necesidad de autorizaciones previas para nuevos productos, con el objetivo de fomentar la competencia y la innovación dentro de ese sector.

Según explicó, esa desregulación permitirá ampliar la oferta disponible y reducir costos para los consumidores. "Nuestros seguros se volverán más baratos", aseguró el Presidente al describir los beneficios esperados de la medida.

Además, Milei sostuvo que la recuperación económica permitirá que los argentinos vuelvan a acceder a más bienes y servicios, y reiteró su objetivo de convertir a la Argentina en "el país más libre del mundo".

La reforma del Banco Central deberá ahora iniciar su recorrido legislativo en el Congreso, donde el oficialismo buscará reunir los apoyos necesarios para avanzar con uno de los proyectos más emblemáticos de la administración libertaria.