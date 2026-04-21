El presidente Javier Milei anunció que enviará al Congreso un proyecto de reforma electoral integral que incluye la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), modificaciones en el financiamiento de la política y la implementación de la denominada Ficha Limpia.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, el mandatario sostuvo que la iniciativa apunta a “terminar con la impunidad” y cuestionó el esquema vigente. En ese sentido, criticó el uso de recursos públicos en los procesos electorales al señalar: “basta de obligar a los argentinos a pagar internas de la casta”.

Uno de los puntos centrales del proyecto es la eliminación de las PASO, mecanismo que actualmente define candidaturas dentro de los partidos. Desde el Gobierno consideran que este sistema implica un costo innecesario y que su eliminación permitiría simplificar el calendario electoral.

En paralelo, la reforma contempla cambios en el financiamiento de la política, con el objetivo de reducir la dependencia de fondos públicos. Milei planteó que el nuevo esquema buscará reordenar los recursos y transparentar el origen del dinero en campañas.

Otro eje clave es la incorporación de la Ficha Limpia, que impediría la postulación de candidatos con condenas por corrupción. La medida apunta a endurecer los requisitos para competir en elecciones y elevar los estándares de integridad en la función pública.