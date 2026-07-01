Javier Milei participó este martes por la noche de la celebración por el Día de la Independencia de Estados Unidos, organizada en la residencia del embajador estadounidense en Argentina, Peter Lamelas. Se trata de un hecho inédito, ya que, según fuentes oficiales, ningún presidente argentino había asistido anteriormente a una ceremonia de estas características organizada por la representación diplomática estadounidense.

El mandatario llegó a la residencia alrededor de las 19.25, acompañado por integrantes de su gabinete y otras autoridades nacionales. Durante el acto se entonaron los himnos de ambos países, luego el embajador brindó unas palabras y la actividad concluyó con un espectáculo musical. Entre los invitados también estuvo el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quien asistió junto a su esposa, la periodista Belén Ludueña.

La participación de Milei en el evento se produjo mientras continúa sin confirmarse su viaje a Washington, donde fue invitado por Donald Trump a participar de la celebración por los 250 años de la independencia estadounidense, prevista para el próximo 4 de julio. De concretarse ese viaje, sería la visita número 18 del Presidente a Estados Unidos desde el inicio de su gestión, consolidando el estrecho vínculo político que mantiene con la administración republicana.

La presencia en la residencia de Lamelas también se dio después de que Milei suspendiera su participación en la cumbre del Mercosur, realizada en Asunción, Paraguay. Desde la Casa Rosada explicaron que decidió permanecer en el país para supervisar la reorganización del Gobierno tras la salida de Manuel Adorni y la asunción de Diego Santilli como jefe de Gabinete.