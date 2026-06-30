El presidente Javier Milei convocó a los países de América Latina a respaldar de manera explícita al Estado de Israel y aseguró que su defensa constituye una cuestión "moral" y también de "autopreservación" para las democracias occidentales. El mandatario realizó estas declaraciones durante la Conferencia de Latinoamérica de la Fundación Aliados de Israel, celebrada en Buenos Aires.

En uno de los pasajes centrales de su discurso, Milei lanzó una advertencia sobre el escenario internacional: "Si Israel cae, luego vienen por todo Occidente", al sostener que el país constituye uno de los principales pilares de defensa frente al terrorismo y los regímenes que, según afirmó, amenazan los valores democráticos.

El Presidente también condenó el antisemitismo, al que definió como "el canario de la mina de la degradación moral de Occidente", y recordó los atentados contra la Embajada de Israel y la AMIA en Argentina como antecedentes de ataques terroristas que marcaron la historia del país.

Durante su exposición, Milei vinculó los ataques perpetrados por Hamás el 7 de octubre de 2023 con organizaciones como Hezbollah y con Irán, al sostener que forman parte de una misma amenaza para las democracias occidentales. En ese marco, reivindicó las medidas adoptadas por su gobierno, entre ellas la declaración de Hamás, la Guardia Revolucionaria Iraní y la Fuerza Quds como organizaciones terroristas.

El mandatario también cuestionó a los gobiernos que, según expresó, "hicieron causa común con los enemigos de Israel", y sostuvo que la región atraviesa un momento de definiciones políticas. En ese sentido, afirmó que "no hay neutralidad posible" frente al terrorismo e instó a los parlamentos latinoamericanos a impulsar leyes para combatir el financiamiento de organizaciones terroristas.

La conferencia reunió a legisladores y dirigentes de distintos países que integran los llamados caucus parlamentarios de Aliados de Israel, espacios que promueven la cooperación política entre el Estado israelí y América Latina. El discurso de Milei volvió a poner de manifiesto el alineamiento internacional de la Argentina con Israel, uno de los ejes centrales de su política exterior desde el inicio de su gestión.