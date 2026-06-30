El presidente Javier Milei participará este martes de la celebración por el Día de la Independencia de Estados Unidos en la residencia del embajador Peter Lamelas, mientras el Gobierno mantiene en suspenso la confirmación de un eventual viaje a Washington para asistir a los festejos encabezados por Donald Trump.

Según trascendió, Milei había sido invitado por el mandatario estadounidense a participar del acto central por los 250 años de la independencia de ese país, que incluirá un discurso de Trump ante miles de personas en la Explanada Nacional. Sin embargo, desde la Casa Rosada indicaron que la participación del Presidente argentino aún no fue confirmada.

De concretarse el viaje, sería la visita número 18 de Milei a Estados Unidos desde que asumió la Presidencia, en línea con el fuerte vínculo político que mantiene con la administración republicana.

Mientras tanto, el mandatario sí tiene confirmada su presencia en el acto que se realizará esta noche en la residencia del embajador estadounidense en Argentina. Será la primera vez que un presidente argentino participe de una celebración de estas características, en un gesto que el Gobierno interpreta como una señal de respaldo a la relación bilateral.

La actividad comenzará alrededor de las 19.25 y contará con la entonación de los himnos de ambos países, un discurso del embajador Lamelas y un espectáculo musical.

La agenda presidencial estará marcada previamente por otro hecho político de relevancia: la jura de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete, prevista para las 17.30.

El acto contará con la presencia de 14 gobernadores dialoguistas, invitados por la Casa Rosada, en una señal del Gobierno para mostrar el nuevo esquema político tras la salida de Manuel Adorni y reforzar el rol que tendrá Santilli en la relación con las provincias y en la búsqueda de acuerdos legislativos.

La posibilidad de viajar a Washington quedó bajo revisión luego de que Milei suspendiera su participación en la cumbre del Mercosur realizada en Asunción. Desde el Ejecutivo explicaron que decidió permanecer en el país para supervisar la reorganización del Gabinete y avanzar con el relanzamiento de la gestión.