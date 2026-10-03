Brasil atraviesa las últimas horas antes de una elección presidencial clave y un gesto de Luiz Inácio Lula da Silva durante una recorrida en Río de Janeiro generó repercusiones inmediatas tanto en Brasil como en Argentina. El mandatario brasileño, que busca la reelección este domingo, mostró ante una multitud una remera con la inscripción "Las Malvinas son argentinas", en una señal de respaldo al histórico reclamo argentino de soberanía sobre el archipiélago.

La escena ocurrió mientras Lula saludaba a simpatizantes desde un vehículo de campaña. Entre los objetos que le acercaron, recibió una camiseta negra con la leyenda sobre Malvinas. Tras observarla, la exhibió brevemente ante los presentes y luego la devolvió. La imagen fue registrada por asistentes y medios de comunicación, y rápidamente se viralizó en redes sociales.

Un gesto con impacto regional en plena campaña electoral

La aparición de la remera se produjo en un contexto de fuerte polarización política en Brasil y a apenas 48 horas de unos comicios considerados determinantes para el futuro político y económico de la principal potencia sudamericana y de los BRICS.

El gesto también tuvo una lectura diplomática. Lula ha mantenido históricamente una posición favorable al reclamo argentino sobre las Islas Malvinas y en reiteradas oportunidades expresó su respaldo a la postura de Buenos Aires en foros regionales e internacionales. Semanas atrás volvió a manifestar ese apoyo durante actividades oficiales vinculadas a la celebración de la independencia brasileña en Argentina.

La inscripción de la remera además llamó la atención por utilizar una tipografía similar a la que mostraron jugadores de la Selección argentina tras la victoria frente a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026, un símbolo que adquirió fuerte repercusión pública en ambos países.

Malvinas, un tema que vuelve al centro de la escena internacional

La imagen de Lula se conoció luego de días de tensión diplomática entre Argentina y el Reino Unido. El gobierno de Javier Milei anunció recientemente acciones en el plano internacional vinculadas a la actividad petrolera en el área de las islas, mientras que Londres ratificó su decisión de continuar con los proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos en el Atlántico Sur.

En ese contexto, cualquier manifestación de apoyo internacional al reclamo argentino adquiere relevancia política y diplomática. Brasil, principal socio comercial de Argentina y líder regional, suele desempeñar un papel de peso en las discusiones sobre integración sudamericana y política exterior.

Una elección observada en toda América Latina

Lula, de 80 años, buscará este domingo extender su permanencia en el Palacio del Planalto ante la puja del liberal Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair que cumple una condena por intento de golpe de Estado.

El resultado de la contienda electoral en Brasil será seguido de cerca por los mercados, los gobiernos latinoamericanos y los principales socios comerciales de Brasil. Socios entre los que se encuentra la Argentina de Javier Milei.