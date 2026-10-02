El presidente Javier Milei cerró este viernes 2 de octubre su gira por Francia con un acto en la Torre Eiffel, en París, donde afirmó que la Argentina atraviesa un «cambio de página» respecto de sus últimos 100 años de historia. El encuentro formó parte de la Argentina Week París, una agenda de actividades destinada a promover inversiones en el país.

Ante empresarios, inversores y asistentes al evento, el mandatario sostuvo que la Argentina «se dirige nuevamente a paso firme hacia el futuro» y aseguró que su Gobierno no tiene intención de mirar atrás.

La actividad comenzó con la interpretación del Himno Nacional Argentino y marcó el final de la agenda presidencial en Francia. Durante su discurso, Milei también manifestó su intención de repetir este tipo de encuentros en París y otros escenarios internacionales.

Milei busca atraer inversiones y conectar a la Argentina con el mundo

«Fueron unas jornadas espectaculares, en las que pudimos compartir nuestra pasión por el futuro del país», expresó el Presidente al comenzar su intervención.

Luego, planteó que la Argentina atraviesa una transformación histórica y convocó a los asistentes a participar de ese proceso.

«Creemos firmemente que Argentina se encuentra frente a un cambio de página respecto a sus últimos 100 años de historia. Y queremos que todos ustedes también puedan ser parte», afirmó.

El mandatario vinculó ese mensaje con la búsqueda de inversiones, talento y oportunidades de negocios. En ese sentido, explicó que su objetivo es conectar el potencial argentino con actores económicos internacionales.

«Esperamos poder repetir tanto en París como en otros foros globales este tipo de eventos, porque queremos atraer inversiones, potencial, talento argentino y conectarlo con el mundo y mejorar la calidad de vida de todos nuestros ciudadanos», sostuvo.

Qué dijo Milei al cerrar su discurso en París

El Presidente terminó su intervención con una de sus expresiones habituales: «Que Dios los bendiga a todos, que las fuerzas del cielo nos acompañen y viva la libertad, carajo. Gracias a todos».

El acto en uno de los salones de la Torre Eiffel funcionó como cierre institucional de la visita presidencial a Francia y de las actividades de promoción económica desarrolladas durante la Argentina Week París.

La Argentina Week reunió a funcionarios y empresarios internacionales

La Argentina Week París se desarrolló entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre con la participación de funcionarios nacionales, gobernadores y representantes de empresas de distintos sectores.

La agenda incluyó reuniones institucionales y actividades vinculadas con energía, minería, tecnología, inteligencia artificial y comercio internacional. Entre los objetivos del encuentro estuvo presentar oportunidades de inversión y generar contactos entre compañías argentinas y potenciales socios extranjeros.

La presencia de gobernadores también permitió mostrar proyectos provinciales. En el caso de Neuquén, el gobernador Rolando Figueroa expuso sobre el potencial de Vaca Muerta y las posibilidades de desarrollar infraestructura y exportaciones de gas natural licuado (GNL).