El presidente Javier Milei participará este martes del cierre del 43° Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), uno de los encuentros más relevantes del ámbito económico y empresarial del país.

La actividad se desarrollará en el Centro de Convenciones de Buenos Aires bajo el lema “Nuevo Contexto Global: El Desafío de la Consolidación”, y convocará a referentes del sector privado, economistas, funcionarios nacionales, gobernadores y ejecutivos de empresas.

Según el programa oficial, Milei tendrá a su cargo el discurso de cierre del congreso luego de una jornada en la que también participarán el ministro de Economía, Luis Caputo, dirigentes políticos y representantes de distintos sectores productivos.

La exposición del mandatario se producirá en un contexto en el que el Gobierno busca consolidar señales hacia los mercados y continuar defendiendo las principales líneas de su programa económico. Durante las últimas semanas, Milei y Caputo mantuvieron una intensa agenda de encuentros con empresarios e inversores.

Desde la organización del IAEF señalaron que el encuentro estará centrado en los desafíos económicos locales e internacionales, así como en las perspectivas para la inversión, el financiamiento y la consolidación de las reformas impulsadas por el Gobierno nacional.

Será la segunda participación consecutiva de Milei en el congreso anual de la entidad. El año pasado también fue el encargado de cerrar el evento con una exposición centrada en el rumbo económico de su administración.