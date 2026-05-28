El presidente Javier Milei rechazó las críticas que señalan una supuesta falta de iniciativa del Gobierno por la interna oficialista y por la situación judicial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito. Durante su exposición en el Latam Economic Forum 2026, el mandatario aseguró que el oficialismo mantiene capacidad de gestión y destacó el desempeño legislativo de La Libertad Avanza (LLA) en el Congreso.

“Dicen que el Gobierno está paralizado y que no tiene iniciativa, pero sacamos leyes que nunca pudo sacar nadie”, afirmó Milei. Además, sostuvo que el oficialismo logró imponerse en las votaciones parlamentarias y volvió a cuestionar a la oposición.

El Presidente aseguró que desde distintos sectores intentaron “voltear” el programa económico y apuntó especialmente contra el kirchnerismo. “Intentaron un golpe de Estado en el Congreso con múltiples pedidos de juicio político y proyectos para atacar el plan económico”, sostuvo.

En otro tramo de su discurso, Milei volvió a referirse a la campaña electoral de 2023 y criticó a la izquierda por lo que definió como una estrategia basada en “el miedo”. “Decían que íbamos a cerrar hospitales, universidades o permitir la venta de órganos”, ironizó el mandatario ante empresarios. “¿Alguno pudo tradear (comercializar) algún órgano acá?”, agregó.

"Menor inflación y mayor crecimiento"

El jefe de Estado también defendió el rumbo económico y sostuvo que, pese a algunas oscilaciones, la tendencia general continuará siendo positiva. “Podemos tener algo de zig zag en los indicadores, pero el camino es claro: menor inflación y mayor crecimiento”, señaló. En esa línea, destacó la baja del riesgo país, que volvió a perforar los 500 puntos durante la semana, y aseguró que la Argentina debería tener una mejor calificación financiera internacional. “Ayer quebramos nuevamente los 500 puntos de riesgo país. Lo que falta para que Argentina sea investment grade es que los argentinos terminen de abrazar las ideas de la libertad y sepultar al populismo”, expresó.

Milei también insistió en que la desaceleración de la inflación representa uno de los principales logros de su gestión y aseguró que el país evitó un escenario de crisis extrema. “La inflación todavía no es la que queremos, pero veníamos viajando a un ritmo diario altísimo. Si no corregíamos los desequilibrios, hubiéramos terminado en una hiperinflación cercana al 15.000%”, afirmó. Además, sostuvo que la baja inflacionaria permitió recuperar previsibilidad económica para las familias. “La fuerte caída de la inflación les devolvió a los argentinos la posibilidad de planificar sus vidas”, remarcó.

El Presidente aprovechó además para volver a confrontar con sectores del periodismo, a los que acusó de mantener una postura hostil contra el Gobierno. “Nunca se vio un ataque tan desproporcionado de los medios de comunicación”, aseguró.