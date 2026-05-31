El presidente, Javier Milei, volverá a defender este martes el programa económico del Gobierno durante el 43° Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), uno de los encuentros más importantes del sector económico y financiero del país.

El mandatario será el encargado de cerrar la jornada con una exposición prevista para las 19 en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, donde se desarrollará el evento bajo el lema "Nuevo Contexto Global: El Desafío de la Consolidación".

La participación de Milei se producirá en un contexto en el que el oficialismo busca reafirmar el rumbo económico y sostener el respaldo de los sectores empresariales y financieros, luego de varios meses marcados por el ajuste fiscal, la desaceleración inflacionaria y las discusiones sobre el crecimiento de la actividad económica.

El Congreso reunirá a funcionarios nacionales, economistas, empresarios, ejecutivos financieros y dirigentes políticos para debatir sobre el escenario económico actual, las reformas estructurales, el clima de inversión y los desafíos que enfrenta la Argentina en el contexto internacional.

La apertura estará a cargo de Pablo Miedziak, presidente del IAEF, junto al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

Entre los principales expositores del Gobierno figuran el ministro de Economía, Luis Caputo; el secretario de Finanzas, Pablo Quirno; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning.

También participarán economistas, analistas y referentes del sector privado, entre ellos Miguel Kiguel, además de ejecutivos de empresas vinculadas a la industria, la logística, los servicios financieros y la energía.

El encuentro incluirá además un panel con los gobernadores Raúl Jalil y Alberto Weretilneck, quienes debatirán sobre los desafíos para consolidar el proceso de cambios económicos impulsado en el país.

Por otra parte, las senadoras Carolina Losada, Nadia Márquez y Flavia Royón participarán de una mesa de discusión enfocada en la construcción de consensos políticos para el crecimiento económico.

La exposición presidencial será una de las actividades centrales del Congreso y marcará una nueva oportunidad para que Milei presente ante empresarios e inversores su visión sobre la marcha de la economía y los objetivos de la gestión para los próximos meses.