El presidente Javier Milei salió públicamente a respaldar a su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, luego de la polémica generada por las explicaciones brindadas por el funcionario sobre su patrimonio y la presentación de su declaración jurada.

La defensa presidencial se produjo a través de las redes sociales, donde Milei replicó un mensaje del cineasta y colaborador oficialista Santiago Oría, quien sostuvo que las explicaciones ofrecidas por Adorni habían despejado las dudas surgidas durante las últimas semanas.

“Quedó claro que no mintió”, fue la frase que terminó convirtiéndose en el eje del respaldo presidencial. El mandatario compartió el mensaje pocas horas después de que Adorni brindara una entrevista televisiva en la que abordó las acusaciones relacionadas con la evolución de su patrimonio.

Durante esa entrevista, el jefe de Gabinete confirmó que presentó una actualización de su declaración jurada y explicó que había omitido declarar aproximadamente 500 mil dólares invertidos en bitcoins, fondos que atribuyó a ahorros acumulados durante años y a inversiones realizadas antes de ingresar a la función pública.

Las declaraciones generaron un fuerte debate político y mediático. Mientras desde sectores opositores reclamaron mayores explicaciones sobre el origen y la registración de esos fondos, desde el oficialismo defendieron la versión ofrecida por el funcionario y sostuvieron que la situación será aclarada ante los organismos correspondientes.

Adorni también reveló que el impacto de las denuncias y la repercusión pública de la controversia lo llevaron a evaluar la posibilidad de presentar su renuncia. Sin embargo, aseguró que recibió el respaldo permanente del Presidente y que Milei le pidió continuar en su cargo.

El mensaje compartido por el mandatario fue aún más allá de la defensa personal de su colaborador. En el texto replicado se cuestionó duramente el tratamiento periodístico del caso y se sostuvo que las acusaciones difundidas durante las últimas semanas no se correspondían con los hechos explicados por el funcionario.

La reacción presidencial fue interpretada como una señal de respaldo político total hacia uno de los dirigentes más cercanos al jefe de Estado. Adorni se convirtió desde el inicio de la gestión en una de las principales voces del Gobierno y actualmente ocupa un lugar central dentro de la estructura de poder de la Casa Rosada.

Mientras tanto, la polémica continúa generando repercusiones. La oposición mantiene los cuestionamientos sobre la evolución patrimonial del funcionario y espera conocer los detalles completos de la documentación presentada ante los organismos de control.

Por ahora, la postura del Gobierno parece clara. Con un mensaje breve pero contundente, Milei decidió cerrar filas detrás de Adorni y enviar una señal política en medio de una de las controversias más comentadas de los últimos días dentro del oficialismo.