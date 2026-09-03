Milei hablará por cadena nacional para referirse a las Malvinas: a qué hora será el discurso del presidente

El presidente Javier Milei hablará este jueves a las 21 por cadena nacional para referirse a la cuestión Malvinas y a las gestiones diplomáticas que lleva adelante el Gobierno en torno al reclamo argentino de soberanía.

El mensaje fue confirmado por el Gobierno y será emitido después de la agenda que el mandatario desarrolló durante la jornada en Chile. Según informó el vocero presidencial, Adrián Ravier, Milei expondrá sobre el análisis realizado por la Cancillería y los avances de las iniciativas diplomáticas vinculadas con el archipiélago.

La cadena nacional se producirá en un contexto particular por las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien volvió a poner en duda la continuidad del respaldo histórico de Washington al Reino Unido en la disputa por las islas.

Milei consideró especialmente relevante esa posición y en los últimos días reforzó su discurso sobre la cuestión Malvinas. El mandatario calificó al reclamo argentino como “la causa más importante y sagrada” y anticipó que su Gobierno continuará trabajando por la recuperación de la soberanía a través de la vía diplomática.

El escenario también está atravesado por las iniciativas vinculadas a la explotación de hidrocarburos en las islas. Entre ellas se encuentra el proyecto impulsado por Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum, que generó nuevos cuestionamientos del Gobierno argentino.

La expectativa está puesta ahora en el contenido concreto del mensaje presidencial. El Gobierno mantiene bajo reserva los detalles, aunque se espera que Milei explique la estrategia diplomática argentina y se refiera al nuevo escenario internacional generado por las declaraciones de Trump.

La cadena nacional comenzará a las 21 de este jueves 3 de septiembre.